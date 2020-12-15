Подарки на День Святого Николая для ребенка – что подарить

19 декабря отмечаем любимый праздник всех детей — День святого Николая. Перед этим днем все дети стараются быть послушными, ведь знают, что святой Николай Чудотворец кладет под подушку подарки, только послушным деткам.

История праздника начинается в III-IV ст, н.э., именно в это время и жил Святой Николай, действительно историческая личность. Николай с детства отличался умом и добротой, любил читать и молится. После смерти родителей, он пожертвовал все свое наследство нуждающимся.

Святой Николай Чудотворец считается покровителем моряков, детей, сирот, обездоленных, заключенных, всех, кто нуждается в помощи.

В Украине этот праздник издавна почитают, дети писали святому письма и просили о помощи. В этот день пекли сладкие пряники, которые называли николайчиками. О других традициях ко Дню Святого Николая Факты ICTV писали ранее.

Теперь каждый год на святого Николая включаются огоньки на главной елке страны, а деткам точно так же кладут сюрпризы под подушку.

Если у вас возник вопрос, чем порадовать ваших деток, Факты ICTV подобрали лучшие подарки для ребятни разного возраста.

Что подарить ребенку до 6 лет?

Это именно то время, когда дети верят в чудо и с нетерпением ждут его. Именно поэтому, в этом возрасте лучше подарить малышам немного зимней сказки.

Вкусняшки – идеальный вариант, главное подумать над упаковкой. Выберите красивую рождественскую шкатулку и наполните ее разнообразными сладостями, а чтобы сделать их полезными, приготовьте самостоятельно.

Такой подарок подойдет и мальчикам, и девочкам, а если вы испечете полезных гостинцев без сахара, их стопроцентно оценят и самые маленькие детки.

Чтобы поддержать ощущение чуда, можно наполнить сладостями носок или специально украшенный мешочек.

Что подарить детям от 6 до 12 лет?

В этом возрасте дети уже умеют писать и читать, активно развиваются. Именно поэтому уместно будет подарить развивающие игрушки. Прекрасными универсальными подарками станут:

книжки;

пазлы;

конструкторы;

наборы для творчества;

приспособления для рисования или других поделок.

Главное – знать, чем именно увлекается ваш ребенок. Будущим ученым понравится развивающая энциклопедия или конструктор, детям с творческими наклонностями – набор для бисероплетения, рисования, создания картин из пайеток или набор для лепки гипсовых фигурок

Что подарить детям от 12 до 16 лет?

Таких детей принято называть подростками, их уже не так просто удивить игрушкой или сладостями, но напомнить о своей любви подарком никогда не будет лишним.

В это время подростки обычно уделяют много внимания своим хобби, увлечениям. Узнайте, какую музыку любит ваш ребенок, за какую команду болеет, кто его любимый актер, из какого он сериала. Закажите вашему сыну или дочери подарок с этими атрибутами. В интернете есть сервисы, которые печатают на вещах любые изображения подростковых кумиров. Это могут быть:

подушки;

посуда;

одежда;

блокноты;

плакаты и другое.

Такая заинтересованность и поддержка непременно впечатлит вашего ребенка, подарит радость и удовольствие.

Что подарить ребенку от 16 лет?

Подростки такого возраста считают себя очень взрослыми, но точно так же нуждаются во внимании и непременно обрадуются приятному сюрпризу.

Попробуйте осуществить их маленькие прихоти: