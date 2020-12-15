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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Сколько дней осталось до Нового года 2021

Новый год — всегда долгожданный праздник. Готовиться к нему начинают заранее, покупая елки, украшения и подарки.

Обычно, примерно за месяц все начинают считать, сколько дней осталось до Нового года. Для кого-то это создает праздничное настроение, кто-то начинает думать, что каникулы или отпуск уже не за горами.

Для кого-то такой подсчет помогает подготовиться к новогодней ночи, подсчитать, хватит ли времени, чтобы купить все необходимое.

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А еще таймер с подсчетом дней до Нового года 2021 поможет не потеряться во времени и рассчитать, когда и сколько нужно отложить денег на подарки для родных и друзей.

Встречать Новый год 2021 придется все же в условиях карантина. Но это не повод расстраиваться.

Факты ICTV собрали пять лучших идей празднования Нового года в условиях карантина, среди которых каждый найдет себе вариант по душе.

Фото: Dreamstime

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