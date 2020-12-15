В США обнаружили первый случай коронавируса среди диких животных

В США обнаружили коронавирус у дикой норки, которая оказалась на ферме в штате Юта. Ранее там были обнаружены случаи коронавирусной инфекции среди животных, что там выращивались.

В ветеринарной службе США отметили, что такой прецедент указывает о возможности заболевания Covid-19 у диких животных, хотя и на другой штамм (Sars-Co-V2). Это усиливает необходимость осуществления надзора за дикой природой.

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О подобных случаях на норковых фермах уже было известно, но не было доказательств о передаче инфекции между норками вне ферм.

Коронавирус у норок

В середине ноября в Дании уничтожили все норковые фермы, из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом у животных.

Всех норок выбраковали на 284 из 1 100 ферм, выращивающих животных в стране. Под подозрением находятся еще 25 норковых хозяйств, отметили в ведомстве.

Позже сообщили, что правительство хочет перезахоронить норок, которых убили из-за коронавируса, потому что их могилы могут нанести вред окружающей среде. Ведь такое количество мертвых тел, около 10 тыс. тонн в двух огромных могилах, может отравить почву и грунтовые воды.

Источник: BBC