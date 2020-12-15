Выглядит неплохо: Илон Маск поиграл в Cyberpunk 2077

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ворвался в интернет-дискурс на тему новой видеоигры CD Projekt Red под названием Cyberpunk 2077.

Маск признался, что у него была возможность “немного” поиграть в игру.

Миллиардер отметил хорошую визуальную составляющую игры, заявив, что Cyberpunk 2077 “выглядит неплохо”.

— Выбрал кочевника — потому начало было довольно медленным, но потом игра быстро набрала обороты. Казалось, что почти все в Steam играли в Cyberpunk в эти выходные, — написал Маск.

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Жалобы от игроков

Разговоры о долгожданной игре не стихают в соцсетях, в том числе из-за множества жалоб на ошибки и сбои в Cyberpunk 2077 от игроков.

В понедельник, 14 декабря, CD Projekt Red принесла извинения и предложила возмещение стоимости игры геймерам, разочарованным производительностью игры.