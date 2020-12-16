День ангела — Варвары (17 декабря): поздравления и приметы

День ангела Варвары отмечают 17 декабря. По одной из версий, имя Варвара происходит от греческого слова барбарос — иностранец.
В этот день вспоминают святую великомученицу Варвару, которая считается покровительницей морей, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.
День Варвары: чего нельзя делать
В День Варвары нельзя стирать, белить, месить глину, прясть и заниматься домашними делами. 17 декабря действует Рождественский пост, то есть следует есть только разрешенные блюда, а это были каши и постный борщ.
В этот день можно вышивать, поскольку, по легенде, Варвара была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.
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Приметы на день Варвары
Издавна считалось, если 17 декабря на деревьях иней, будет урожай на фрукты. А если небо ночью покроют звезды — будет холодная зима, если небо тусклое — к теплу.
Также считалось, что не следует спать допоздна в этот день, поскольку, кто будет долго спать на Варвару, будет сонливым весь год. Если воробьи собираются стайками на деревьях и громко чирикают — на теплую зиму.
Поздравления с Днем ангела Варвары в картинках:
Поздравления с Днем ангела Варвары в стихах:
***
В этот светлый день недаром
Поздравляют все друзья.
С именинами, Варвара!
Будь же счастлива всегда!
Пусть удача, как подруга,
Будет спутницей твоей,
И улыбок будет много
В веренице светлых дней.
***
С Днем святой Варвары!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.
***
Я Варвару, Вареньку
Поздравляю с праздником
И желаю я тебе
Счастья, радости в судьбе.
Чтобы все тебя любили,
Каждый день цветы дарили,
Чтоб ты чаще улыбалась,
Над проблемами смеялась.
***
В день Варварушки святой
Пожелаю я терпенья,
Чтоб наполнил жизнь покой,
Крепость духа и смиренье.
Пусть Варвара защитит
От врагов и темных мыслей,
Веру в Бога укрепит
И подарит тягу к жизни!
***
С Днем имени, родная Варя,
Пусть в солнце будут дни твои,
И оглушительно мечтая,
Миг каждый ты живи.
Опережай в поступках горе,
Не упускай удачи бег,
Будь крепкой в своей воле
И ждет тебя успех.
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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
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Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
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