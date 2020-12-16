16 декабря в Украине нет государственных или профессиональных праздников.

А по церковному календарю – это День памяти святого Ивана Молчуна, получившего от Бога дар исцелять больных.

Он с детства изучал Священное писание, а когда умерли родители, свое наследство отдал нуждающимся и на строительство храмов, а сам отправился в Иерусалим, где стал обычным послушником в лавре и принял обет молчания.

Поэтому в этот день важно быть немногословным, и тогда удача улыбнется.

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Именины 16 декабря

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Иван, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.

Приметы на 16 декабря

Почти нет снега – к неурожаю в следующем году.

Скудным он будет также, если снег ложится на талую землю.

Дрова трещат в печке – к морозу.

Звезды очень яркие на Ивана Молчуна – будет метель.

Кот умывается и вылизывает лапы – к оттепели и ясной погоде.

Что нельзя делать 16 декабря

Молчание может привлечь удачу, поэтому на Ивана нельзя много говорить и писать.

Избегайте ссор в этот день, иначе весь год будут конфликты.

Нельзя петь и кричать.

Выходить из дому после полуночи, потому что в этот период активизируется нечисть.

Давать обещания – не сможете их выполнить.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.