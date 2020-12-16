16 декабря в Украине нет государственных или профессиональных праздников.
А по церковному календарю – это День памяти святого Ивана Молчуна, получившего от Бога дар исцелять больных.
Он с детства изучал Священное писание, а когда умерли родители, свое наследство отдал нуждающимся и на строительство храмов, а сам отправился в Иерусалим, где стал обычным послушником в лавре и принял обет молчания.
Поэтому в этот день важно быть немногословным, и тогда удача улыбнется.
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Именины 16 декабря
День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Иван, Алиса, Андрей, Гавриил, Георгий, Николай и Федор.
Приметы на 16 декабря
- Почти нет снега – к неурожаю в следующем году.
- Скудным он будет также, если снег ложится на талую землю.
- Дрова трещат в печке – к морозу.
- Звезды очень яркие на Ивана Молчуна – будет метель.
- Кот умывается и вылизывает лапы – к оттепели и ясной погоде.
Что нельзя делать 16 декабря
- Молчание может привлечь удачу, поэтому на Ивана нельзя много говорить и писать.
- Избегайте ссор в этот день, иначе весь год будут конфликты.
- Нельзя петь и кричать.
- Выходить из дому после полуночи, потому что в этот период активизируется нечисть.
- Давать обещания – не сможете их выполнить.
Календарь церковных праздников на декабрь 2020
Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.
Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.