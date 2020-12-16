День святого Николая 2020 — дата

День святого Николая 2020 выпадает на субботу 19 декабря. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве.
Именно 19 декабря скончался святитель Николай. В народе также говорят на праздник Николай зимний.
В III-IV гг. н.э. жил Николай Чудотворец. С самого детства он много молился и читал. Когда его родители умерли, он отдал все их вещи нуждающимся.
За свою жизнь защищал христианство и боролся с язычеством.
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Праздник Николая открывает рождественские и новогодние торжества. Именно в этот день во многих городах Украины зажигают новогоднюю елку.
Традиционно праздник отмечается с ярмарками и гуляниями, концертами и благотворительными мероприятиями.
Праздники в декабре
В календаре праздников на декабрь 2020 немало важных дат.
Самая важная из них – 25 декабря – Рождество Христово, которое принесет украинцам дополнительный выходной.