Из-за сложной ситуации с коронавирусом и карантинных мер лучше избегать людных супермаркетов и ТРЦ в поисках продуктов и подарков. Безопаснее воспользоваться услугой доставки домой, которая будет доступна даже в новогоднюю ночь.
Факты ICTV собрали список сервисов, благодаря которым можно заказать продукты и подарки с доставкой на дом.
В связи с карантином почти все сети питания, пиццерии и рестораны, а также магазины подарков обзавелись или же развили собственную службу доставки. На Новый год большинство пиццерий, суши-баров и ресторанов доставят клиенту свои продукты. В зависимости от суммы доставка будет платной или бесплатной.
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Где заказать пиццу:
- Mister Cat;
- Domino’s Pizza;
- Pizza 33 City-Cafe.
Где заказать суши:
- Sushi-Time;
- Рис&Рыба;
- Сушия.
Где заказать бургер:
- Mr.Grill;
- Burger Farm;
- The Burger.
Кроме того, есть посредники, которые довезут еду практически из любого заведения.
Сервисы доставки еды:
- Eda.ua;
- Glovo;
- Raketa;
- Экипаж сервис;
- Royal Service.
Точно так можно заказать и подарки.
Сервисы доставки подарков:
- Glovo;
- Kabanchik.ua;
- iPost;
- Вodo;
- Dimex.
Часть сервисов работают круглосуточно, некоторые не принимают заказы ночью. Подробную информацию о том, с какими заведениями и магазинами они работают и по какому графику, можно найти на официальном сайте каждого из них.
Доставка продуктов домой
Из-за карантина украинцы стали чаще пользоваться услугами доставки продуктов домой. Факты ICTV собрали лучшие сервисы для этого.
Подробнее о сервисах доставки продуктов на дом читайте в нашем материале.