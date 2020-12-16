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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Доставка еды и подарков на Новый год 2021: список сервисов

Из-за сложной ситуации с коронавирусом и карантинных мер лучше избегать людных супермаркетов и ТРЦ в поисках продуктов и подарков. Безопаснее воспользоваться услугой доставки домой, которая будет доступна даже в новогоднюю ночь.

Факты ICTV собрали список сервисов, благодаря которым можно заказать продукты и подарки с доставкой на дом.

В связи с карантином почти все сети питания, пиццерии и рестораны, а также магазины подарков обзавелись или же развили собственную службу доставки. На Новый год большинство пиццерий, суши-баров и ресторанов доставят клиенту свои продукты. В зависимости от суммы доставка будет платной или бесплатной.

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Где заказать пиццу:

  • Mister Cat;
  • Domino’s Pizza;
  • Pizza 33 City-Cafe.

Где заказать суши:

  • Sushi-Time;
  • Рис&Рыба;
  • Сушия.

Где заказать бургер:

  • Mr.Grill;
  • Burger Farm;
  • The Burger.

Кроме того, есть посредники, которые довезут еду практически из любого заведения.

Сервисы доставки еды:

  • Eda.ua;
  • Glovo;
  • Raketa;
  • Экипаж сервис;
  • Royal Service.

Точно так можно заказать и подарки.

Сервисы доставки подарков:

  • Glovo;
  • Kabanchik.ua;
  • iPost;
  • Вodo;
  • Dimex.

Часть сервисов работают круглосуточно, некоторые не принимают заказы ночью. Подробную информацию о том, с какими заведениями и магазинами они работают и по какому графику, можно найти на официальном сайте каждого из них.

Доставка продуктов домой

Из-за карантина украинцы стали чаще пользоваться услугами доставки продуктов домой. Факты ICTV собрали лучшие сервисы для этого.

Подробнее о сервисах доставки продуктов на дом читайте в нашем материале.

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