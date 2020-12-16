Календарь церковных праздников на декабрь 2020 насчитывает много важных дат. В частности, 4 декабря православные христиане будут отмечать двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Также 19 декабря — Николая Чудотворца. В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и тех, кто путешествует, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.
Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из крупнейших и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.
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25 декабря — Рождество. В этот день католики празднуют рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества.
Список церковных праздников в декабре 2020:
- 1 декабря — мучеников Платона и Романа;
- 2 декабря — пророка Авдия и мученика Варлаама;
- 3 декабря — предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита;
- 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря — апостола Филимона;
- 6 декабря — святых Амфилохия и Григория;
- 7 декабря — великомучеников Екатерины и Меркурия;
- 8 декабря — отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, священномучеников Климента и Петра;
- 9 декабря — преподобного Алипия;
- 10 декабря — святого Иакова Персянина, преподобных Палладия и Романа;
- 11 декабря — преподобномученика Стефана Нового;
- 12 декабря — мучеников Парамона и Филумена;
- 13 декабря — апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря — пророка Наума;
- 15 декабря — пророка Аввакума, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила;
- 16 декабря — пророка Софонии, преподобных Феодула Цареградского и Иоанна;
- 17 декабря — великомученицы Варвары и мученицы Иулиании;
- 18 декабря — преподобного Саввы Освященного;
- 19 декабря — святителя Николая Чудотворца;
- 20 декабря — святого Амвросия, преподобного Антония Сийского;
- 21 декабря — преподобного Кирилла Челмогорского;
- 22 декабря — зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, пророка Анны;
- 23 декабря — мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 24 декабря — преподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря — католическое Рождество, святого Спиридона Тримифунтского;
- 26 декабря — мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
- 27 декабря — мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника;
- 28 декабря — святого Павла Латрийского;
- 29 декабря — преподобной Софии;
- 30 декабря — пророка Даниила;
- 31 декабря — мученика Севастиана.
Календарь праздников на 2020 год
Ключевым в церковном календаре на 2020 год традиционно является Светлое Христово Воскресение (Пасха), от которого зависят даты двунадесятых переходящих праздников — Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Дня Святой Троицы.
Есть еще двунадесятые непреходящие и большие православные праздники, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других почитаемых святых, с постоянными датами.