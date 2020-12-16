Погода на Новый год будет достаточно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что похолодание придет после 20 декабря, однако потом в страну вернется потепление.

На Новый год холода должны покинуть Украину.

— На Новый год волна холода должна отойти, и в период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно, — отметила Мартазинова.

Также она добавила, что вероятность осадков на Новый год достаточно низкая.

Прогноз погоды на Новый год сделал и народный синоптик Леонид Горбань.

27-29 декабря снег выпадет, но его покров будет тонкий и долго лежать не будет.

Перед Новым годом синоптики предупреждают о сильных дождях. Так, 30 декабря может выпасть до 2-4 миллиметров осадков.

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Вероятно, оттепель продлится до Рождества, хотя снег в начале января тоже будет.

С 7 по 12 января воздух прогреется до +5 градусов, но уже с 13 января Украину ждет очередное похолодание — до 5 градусов мороза.

Погода в Украине на декабрь

Народные синоптики также сделали прогноз погоды на декабрь. В Украине начало зимы будет достаточно теплым, но потом все-таки придет похолодание.

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