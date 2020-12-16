Полнолуние в январе 2021 года приходится на конец месяца. Оно наступит в 19:16 в четверг, 28 января. Светило будет находиться в фазе знака Лев.

Полнолуние может негативно влиять на людей, в частности обострять чувствительность и эмоциональность.

Что нельзя делать в полнолуние в январе

Полнолуние — довольно сложный период для людей. Астрологи советуют избегать принятия важных решений, сложных хирургических операций и ссор. В полнолуние стоит отказаться от таких вещей:

хирургических операций;

путешествий и длительных поездок;

начала новых дел.

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Лунный календарь на 2021 год

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных дней для принятия важных решений. Подробный календарь не только укажет, когда будет удачный день, но и поможет построить планы.

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