День рождения подруги — важный день, ведь это праздник дорогого вам человека. Подруга — это та, кто всегда рядом, с кем можно часами говорить по телефону и оставаться близкими даже на расстоянии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем рождения подруге, чтобы вы порадовали теплыми словами дорогого вам человека.

Поздравления с днем рождения в картинках

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Поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе

***

От души тебе желаю

В счастье солнечном купаться

И всегда такой красивой,

Лучезарной оставаться!

Пусть глаза твои сияют

Радостью и вдохновеньем,

Пусть душа тревог не знает!

Поздравляю с днем рождения!

***

Поздравляю с днем рождения!

Бриллиантов, украшений,

Бутиков, Армани, Гуччи,

Чтоб была во всем везучей.

Королевой будь во всем

Утром вечером и днем,

И походкой от бедра

Смело чтоб по жизни шла!

***

С днем рождения, красотка!

Пусть все в жизни будет четко:

Если смех — то до упаду,

И любовь — с первого взгляда.

Кошелек — большой и толстый,

А глаза — как в небе звезды,

Целый мир в твоем активе:

Будь всегда на позитиве!

***

С праздником, дорогая подружка! Желаю тебе света и добра, красоты и вдохновения! Пусть каждый день жизни будет наполнен яркими эмоциями, теплыми отношениями, приятными сюрпризами. Цвети, твори, люби!

***

Подруга милая моя, с днем ​​рождения тебя! Желаю, чтобы ногти не ломались, волосы не секлись, колготки не рвались, а ноги вели по дороге счастья.

Церковный календарь праздников на декабрь 2020

Последний месяц зимы имеет немало важных дней. В декабре празднуют великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца, а также католическое Рождество.

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