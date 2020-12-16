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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Поздравления подруге с днем рождения — открытки, стихи и проза

День рождения подруги — важный день, ведь это праздник дорогого вам человека. Подруга — это та, кто всегда рядом, с кем можно часами говорить по телефону и оставаться близкими даже на расстоянии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем рождения подруге, чтобы вы порадовали теплыми словами дорогого вам человека.

Поздравления с днем рождения в картинках

привітання з днем народження подрузі

привітання з Днем народженння подрузі у картинках

з Днем народження подрузі

листівки з Днем народження подрузі

картинки з Днем народження подрузі

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе

***

От души тебе желаю
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!

Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновеньем,
Пусть душа тревог не знает!

Поздравляю с днем рождения!

***

Поздравляю с днем рождения!
Бриллиантов, украшений,
Бутиков, Армани, Гуччи,
Чтоб была во всем везучей.

Королевой будь во всем
Утром вечером и днем,
И походкой от бедра
Смело чтоб по жизни шла!

***

С днем рождения, красотка!
Пусть все в жизни будет четко:
Если смех — то до упаду,
И любовь — с первого взгляда.

Кошелек — большой и толстый,
А глаза — как в небе звезды,
Целый мир в твоем активе:
Будь всегда на позитиве!

***

С праздником, дорогая подружка! Желаю тебе света и добра, красоты и вдохновения! Пусть каждый день жизни будет наполнен яркими эмоциями, теплыми отношениями, приятными сюрпризами. Цвети, твори, люби!

***

Подруга милая моя, с днем ​​рождения тебя! Желаю, чтобы ногти не ломались, волосы не секлись, колготки не рвались, а ноги вели по дороге счастья.

Церковный календарь праздников на декабрь 2020

Последний месяц зимы имеет немало важных дней. В декабре празднуют великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца, а также католическое Рождество.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.

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