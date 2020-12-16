День рождения подруги — важный день, ведь это праздник дорогого вам человека. Подруга — это та, кто всегда рядом, с кем можно часами говорить по телефону и оставаться близкими даже на расстоянии.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем рождения подруге, чтобы вы порадовали теплыми словами дорогого вам человека.
Поздравления с днем рождения в картинках
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Поздравления с днем рождения подруге в стихах и прозе
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От души тебе желаю
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться!
Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновеньем,
Пусть душа тревог не знает!
Поздравляю с днем рождения!
***
Поздравляю с днем рождения!
Бриллиантов, украшений,
Бутиков, Армани, Гуччи,
Чтоб была во всем везучей.
Королевой будь во всем
Утром вечером и днем,
И походкой от бедра
Смело чтоб по жизни шла!
***
С днем рождения, красотка!
Пусть все в жизни будет четко:
Если смех — то до упаду,
И любовь — с первого взгляда.
Кошелек — большой и толстый,
А глаза — как в небе звезды,
Целый мир в твоем активе:
Будь всегда на позитиве!
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С праздником, дорогая подружка! Желаю тебе света и добра, красоты и вдохновения! Пусть каждый день жизни будет наполнен яркими эмоциями, теплыми отношениями, приятными сюрпризами. Цвети, твори, люби!
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Подруга милая моя, с днем рождения тебя! Желаю, чтобы ногти не ломались, волосы не секлись, колготки не рвались, а ноги вели по дороге счастья.
Церковный календарь праздников на декабрь 2020
Последний месяц зимы имеет немало важных дней. В декабре празднуют великомученицы Варвары, святителя Николая Чудотворца, а также католическое Рождество.
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