Подарки на Католическое Рождество — когда и что дарить

Католическое Рождество празднуют 25 декабря, в 2020 году оно припадает на пятницу, поэтому будет целых три выходных. Празднование начинается с восходом первой вечерней зари и продолжается в течение восьми дней. В эти дни католики почитают святых.

Еще есть достаточно времени, чтобы придумать, что подарить на католическое Рождество, и выбрать традиционный презент.

Свечи

Свечи — один из самых популярных традиционных рождественских подарков, ведь это — символ праздника. Лучше выбрать ароматизированные свечи с интересным декором. Они не только наполнят комнату приятным ароматом, а и добавят уюта.

Сладости

Различные вкусности — это всегда хорошая идея для подарка. Перед Рождеством их можно приобрести на ярмарках — в тематических упаковках.

Также можно попробовать приготовить самостоятельно печенье различной формы, красиво упаковать и подарить в комплекте с чаем или какао.

Сантоны

Сантоны — это фигурки Иосифа, Марии, яслей и новорожденного Иисуса Христа, которые считаются одним из традиционных подарков на Рождество.

Раньше их делали вручную из глины. Сейчас можно найти как глиняные, так и керамические варианты. Много разных фигурок можно приобрести на новогодних ярмарках.

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Теплые вещи

Еще одним популярным подарком на Рождество являются теплые вещи, ведь впереди еще два месяца зимы. Можно выбрать теплый свитер, рождественские носки, шарфы, шапки или перчатки.

Также можно собрать “согревающий набор”: теплый плед, какао и печенье к нему.

Перед тем, как выбирать подарок, подумайте об интересах человека, его увлечениях и предпочтениях. Покупайте то, что человек реально будет использовать.

Календарь праздников в декабре 2020

Помимо католического Рождества, в декабре украинцев ждет еще ряд больших церковных праздников.

Среди них — дни памяти святых Екатерины, Андрея, Варвары, Саввы и Николая. В последний день месяца граждане страны традиционно встречают Новый год.

Подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.