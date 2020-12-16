В среду, 16 декабря, синоптики прогнозируют снег только на Востоке Украины, на остальной территории страны будет пасмурно, но без существенных осадков.

На дорогах — гололедица.

Температура воздуха в северных областях в течение суток – от -1 до +1.

На Юге ночью около 0, а днем до +4, в Центре -1 +2.

В западных областях ожидается в диапазоне от +1 до +5, в восточных – около 0 градусов.

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В Киеве сегодня без осадков, температура -1 +1.

Прогноз погоды в Украине на декабрь 2020

В этом году погода в декабре 2020 в Украине будет снежной и морозной.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя месячная температура составит от -3 до +2 градусов. Это немного выше средних значений многих последних лет.