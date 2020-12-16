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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

В работе Telegram произошел сбой

В работе приложения Telegram произошел сбой. Пользователи Украины и других стран начали жаловаться на проблемы в работе.

Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу сервисов.

Телеграмм не работает — произошел сбой

Мессенджер начал восстанавливать работу около 15.50.

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Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не может отправить сообщения.

Утром 16 декабря пользователи также наблюдали проблемы с доступом к Telegram, но тогда неполадки быстро устранили.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из европейских государств и ряда стран Латинской Америки.

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