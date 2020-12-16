В YouTube, Telegram и WhatsApp зафиксировали сбои в работе

В среду, 16 декабря, наблюдаются проблем в работе мессенджера WhatsApp.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из европейских государств и ряда стран Латинской Америки.

Около 96% пользователей WhatsApp, который сообщили о сбоях, не могут подключиться к серверу.

Также проблемы наблюдаются в работе видеохостинга YouTube. У 61% пользователей не проигрываются видеоролики, еще 34% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 4% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Кроме того, наблюдаются неполадки в работе мессенджера Telegram. 86% пользователей жалуются на невозможность подключения к сервису, а 13% – не могут отправить сообщение.

Сбой в работе всех сервисов Google

14 декабря произошел сбой в работе Google. Однако сам поисковый Google работал.

Согласно карте Downdetector, сервисы Google также подверглись сбою в Польше, Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Германии, Дании, в США.