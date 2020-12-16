Как выбрать живую елку — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Определить наличие специальной маркировки
Все сертифицированные елки имеют специальную этикетку или пластмассовую бирку, на которой указывается индивидуальный номер и штрих-код. Она разрывается при попытке ее снять, тем самым исключая повторное использование.
При помощи специального мобильного приложения Ялинка.info можно определить, легально ли было срублено дерево. Для проверки нужно ввести номер бирки или этикетки, после чего на экране телефона высветится порода елки, лесхоз, где она была срублена, и областное управление.
Если же новогоднее дерево было незаконно доставлено к месту продажи, приложение сообщит, что елка не зарегистрирована в системе электронного учета древесины.
Шаг 2. Осмотреть елку на соответствие цвета
Свежесрубленная елка должна иметь яркий цвет. Обычно он отличается в зависимости от породы дерева, но должен иметь насыщенный зеленый или зелено-синий оттенок.
При выборе следует избегать елок с желтыми или бурыми веточками. Это свидетельствует о том, что новогоднее дерево срубили давно и оно скоро начнет осыпаться.
Шаг 3. Определить, осыпаются ли иголки
После того как вы выбрали елку по цвету, следует стволом постучать об землю. Если дерево срубили недавно, иголки не будут осыпаться.
Также их можно тереть в руках. Если на пальцах остается запах смолы, елка свежая.
Шаг 4. Определить эластичность ветвей
Если елка свежая, ее ветви должны быть эластичными и не ломаться от сгибания.
Чтобы проверить дерево на эластичность, нужно согнуть ветку. Если она сразу выпрямится и не сломается, елку только недавно срубили для продажи.
Шаг 5. Осмотреть ствол
При выборе живой елки сначала обратите внимание на ее ствол. Он должен быть прямым, ровным и без трещин. Ободок на срезе ствола говорит о том, что дерево срезали давно, долго оно не простоит.
Шаг 6. Правильный уход
Сразу с улицы не стоит заносить елку в теплое помещение. Для начала на несколько часов ее нужно оставить на балконе или в коридоре для адаптации.
Затем следует очистить несколько сантиметров ствола от коры.
Чтобы живая елка долго простояла в квартире или доме, нужно поместить ее во влажный песок и поливать водой, добавив немного сахара и таблетку аспирина. Также стоит елку поставить подальше от батареи.
Обычно после 10 декабря в Украине открываются елочные базары при государственных лесохозяйственных предприятиях. Цены на новогодние елки отличаются, зависимо от каждого региона страны. Средняя цена на елку в 2020 году составляет 75 грн.