Закуски на Новый год: легкие рецепты с фото

До Нового года осталось меньше месяца, а значит самое время подумать о праздничном меню.

Если хотите не только удивить гостей в праздник, но и задобрить хозяина 2021 года — белого металлического Быка — ловите рецепты вкусных закусок и салатов на Новый год.

Белый металлический Бык хоть и простое животное, но не терпит к себе небрежного отношения. Поэтому закуски и салаты на Новый год лучше готовить из привычных продуктов, но вот подача должна быть изысканной.

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Откажитесь от говядины, телятины и по возможности желатина — это расположит Быка и не даст ему повода бунтовать в праздник.

Не пытайтесь произвести впечатление на травоядного Быка майонезом и многослойными блюдами — рецепт салата на Новый год должен быть простым и вкусным.

Легкие закуски на Новый год

Отличной закуской на Новый год 2021 станет нарезка из свежих овощей и зелени. Выкладываем на большое блюдо листья салата, а сверху — нарезанные огурцы, помидоры, перец, рукколу или петрушку.

Простой способ разнообразить овощное ассорти — поставить на стол хумус. Эта легкая и сытная закуска из нута отлично сочетается с морковью, сельдереем и огурцами. Также ее можно мазать на хлебцы или гренки.

Сырная тарелка на новогоднем столе будет очень кстати. Порежьте несколько видов сыра небольшими кубиками и выложите на тарелку, украсив орехами. Пиала с медом в центре тарелки тоже будет выглядеть оригинально.

Холодные закуски на Новый год

Салаты на Новый год 2021 — это не только оливье и сельдь под шубой. Быка вы этим точно не удивите. Предлагаем заменить эти праздничные салаты более изысканными, например, приготовить легкий салатик с морепродуктами и вкусный салат со шпинатом и курицей. Обещаем, будет просто и вкусно!

Рецепт салата с креветками и авокадо

микс зелени — 1 упак.

авокадо — 1 шт.

помидоры черри — 6 шт.

креветки — 200 г

оливковое масло

соль, перец

кунжут

Чтобы приготовить этот вкусный салат, нам понадобится микс зелени — листья салата айсберг, латука, радиккьо, ромена, рукколы. Обычно они уже продаются фасованными. Смешиваем в миске зелень, нарезанный кубиками авокадо и помидоры черри (или обычные некрупно нарезанные помидоры).

Добавляем вареные очищенные креветки и заправляем оливковым маслом. По желанию можно добавить немного соевого соуса. Смешиваем и красиво выкладываем салат на тарелку, посыпав кунжутом или кедровыми орешками.

Горячие закуски на Новый год

Рецепт теплого салата с курицей и шпинатом

Этот простой салат можно приготовить за 15 минут, а слушать восхищение гостей — значительно дольше.

Для приготовления новогоднего салатика берем куриное филе (200 г), шпинат (100 г), хлеб белый (150 г), 2 зубчика чеснока, кедровые орешки (100 г), помидоры черри, оливковое масло, соль и перец.

На раскаленную сковороду выкладываем нарезанное крупными ломтиками куриное филе, обжариваем 5 минут до хрустящей корочки. За минуту до готовности добавляем к курице шпинат, слегка обжариваем и перемешиваем. Снимаем сковороду с огня, солим и перчим курицу по вкусу.

Готовим из мякиша хлеба крошки — можно сделать это руками или измельчить в блендере. Обжариваем крошки на сковороде с кедровыми орешками и чесноком. Перекладываем курицу со шпинатом в салатник, посыпаем крошками.

Салат на тарелке будет выглядеть более аппетитно и красиво, если украсить его помидорами черри, разрезанными пополам. В оригинальном рецепте этого нет, но ведь никто не запрещал включать фантазию. Не теряйте времени — этот вкусный салат на стол подают сразу, пока он теплый.

Рецепт закуски из картофеля с грибами и сыром

картофель — 5 шт.

шампиньоны — 10 шт.

твердый сыр — 100 г

мускатный орех

соль, перец

Сперва готовим наш картофель — хорошо чистим и варим до полуготовности в подсоленной воде. Сваренный картофель, очищенные шампиньоны и сыр режем слайсами одинаковой толщины — около 0,5 см. Начинаем собирать нашу закуску — стелим пергамент на противень, а затем слоями выкладываем картофель, грибы и сыр. Слой грибов солим и перчим по вкусу, а также посыпаем щепоткой мускатного ореха — легкий пряный аромат наполнит блюдо интересными нотками.

Скрепляем новогоднюю закуску зубочисткой или специальной шпажкой и отправляем в духовку. Приготовление займет минут 8-10 минут (180°C), пока сыр не расплавится. На праздничный стол подаем на красивом блюде, украсив листьями петрушки.

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