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Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

15 дней бесплатных игр: в Epic Games Store началась распродажа

Epic Games Store начал праздничную раздачу игр, во время которой геймеры могут получить бесплатные игры каждый день с 17 декабря до 2021 года.

Начиная с 17 декабря, Epic Games через Epic Games Store будет предлагать скидки до 75% на игры, и на этот раз вместо обычного предложения со скидкой в $10 компания объявила акцию 15 дней бесплатных игр.

Каждая игра будет доступна бесплатно только определенное время, однако после скачивания останется вашей навсегда.

Уже сейчас можно загрузить Pillars of Eternity и Tyranny.

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Как скачать бесплатную игру в Epic Games Store

Все, что вам нужно, это зарегистрированная учетная запись Epic, для получения которой нужно только ввести адрес электронной почты и выбрать пароль.

Кроме того, чтобы получить видеоигры, необходимо включить двухфакторную аутентификацию.

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