17 декабря — День ангела Ульяны. Этимология этого популярного имени достаточно сложна. По одной из версий, это альтернатива имен Юлия и Юлианна, которые имеют римские корни и означают та, которая принадлежит к роду Юлия.

Обладательницы имени очень общительны, наблюдательны и всегда жаждут открывать что-то новое для себя. Ульяны зачастую очень добрые, что может быть как плюсом, так и минусом, ведь этой чертой иногда пользуются окружающие.

В именины Ульяны 17 декабря Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и открытках.

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Поздравление с Днем ангела Ульяны в СМС

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Пусть судьба почаще лечит

Тебя сладкою пилюлей,

Будь любима и счастлива,

Фантастическая Уля.

***

Уле пожелаю настроения,

Чтоб улыбкой сияли глаза.

Пусть посвящают тебе стихотворения,

И обходит стороною гроза.

***

Оптимизм и свет в имени твоем,

Улечка, Ульяна, песнь тебе поем.

Желаем счастья много-много лет,

И любовь, как в сказке, как кометы след.

Поздравление с Днем ангела Ульяны в открытках

Календарь церковных праздников до конца года

17 декабря именины также празднует Варвара.

Этот день считается одним из больших церковным праздников месяца.

Более подробный календарь церковных праздников на декабрь 2020 смотрите на Фактах ICTV.