Варвары (17 декабря): поздравления и приметы

День ангела Варвары отмечают 17 декабря. По одной из версий, имя Варвара происходит от греческого слова барбарос — иностранец.

В этот день вспоминают святую великомученицу Варвару, которая считается покровительницей морей, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников.

День Варвары: чего нельзя делать

В День Варвары нельзя стирать, белить, месить глину, прясть и заниматься домашними делами. 17 декабря действует Рождественский пост, то есть следует есть только разрешенные блюда, а это были каши и постный борщ.

В этот день можно вышивать, поскольку, по легенде, Варвара была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

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Приметы на день Варвары

Издавна считалось, если 17 декабря на деревьях иней, будет урожай на фрукты. А если небо ночью покроют звезды — будет холодная зима, если небо тусклое — к теплу.

Также считалось, что не следует спать допоздна в этот день, поскольку, кто будет долго спать на Варвару, будет сонливым весь год. Если воробьи собираются стайками на деревьях и громко чирикают — на теплую зиму.

Поздравления с Днем ангела Варвары в картинках:

Поздравления с Днем ангела Варвары в стихах:

***

В этот светлый день недаром

Поздравляют все друзья.

С именинами, Варвара!

Будь же счастлива всегда!

Пусть удача, как подруга,

Будет спутницей твоей,

И улыбок будет много

В веренице светлых дней.

***

С Днем святой Варвары!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

***

Я Варвару, Вареньку

Поздравляю с праздником

И желаю я тебе

Счастья, радости в судьбе.

Чтобы все тебя любили,

Каждый день цветы дарили,

Чтоб ты чаще улыбалась,

Над проблемами смеялась.

***

В день Варварушки святой

Пожелаю я терпенья,

Чтоб наполнил жизнь покой,

Крепость духа и смиренье.

Пусть Варвара защитит

От врагов и темных мыслей,

Веру в Бога укрепит

И подарит тягу к жизни!

***

С Днем имени, родная Варя,

Пусть в солнце будут дни твои,

И оглушительно мечтая,

Миг каждый ты живи.

Опережай в поступках горе,

Не упускай удачи бег,

Будь крепкой в своей воле

И ждет тебя успех.

***

В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть имя её, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

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Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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