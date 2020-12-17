День ангела Варвары (17 декабря): поздравления и значение имени

День ангела Варвары празднуют 17 декабря. Девушки с таким именем отмечают свои именины несколько раз в год, в том числе 11 января, 7 марта, 5 апреля, 18 июля.

17 декабря День ангела Варвары празднуют в честь великомученицы Варвары Илиопольской.

В переводе с древнегреческого языка имя означает чужая, дикарка. По другой версии, оно имеет индоевропейское происхождение и означает двойную защиту, поскольку корень вар переводится как защита.

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Обладательницы этого имени имеют жизнерадостный характер. Обычно они активные, положительные, добрые и веселые. Также Варварам присущи нерешительность, слабость и в то же время терпение и упорство.

С одной стороны, эти девушки имеют достаточно волевой характер и являются несколько злопамятными, однако с другой стороны, могут быть мечтательницами.

В семейной жизни им нужен терпеливый избранник, который сможет смириться с изменчивым характером Варвары.

Поздравления с Днем ангела Варвары в прозе:

Варвара, поздравляем с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет только радость, счастье и позитив. Желаем, чтобы твой ангел-хранитель оберегал тебя и направлял на правильный путь!

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С Днем ангела, Варвара! Безграничного счастья, большой любви, жизненных побед и постоянного взлета.

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С именинами! Варвара, оставайся всегда красивой, доброй, отзывчивой, веселой, благородной и искренней. Желаем тебе женского счастья, крепкого здоровья, верной удачи и постоянной любви.

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Варвара, поздравляю с Днем ангела! Пусть крылья, подаренные тебе ангелом-хранителем, не дадут тебе упасть, а несут только вверх к победам.

Поздравления с Днем ангела Варвары в СМС:

С именинами, Варвара!

Будь счастливой всегда!

Улыбок в жизни много

И светлых, счастливых дней.

***

Варвара, с Днем ангела поздравляем!

Счастья, радости желаем,

Проблемы пусть уйдут,

А удача не оставит.

***

С Днем ангела, Варвара!

С именинами тебя.

Счастья мы тебе желаем,

Верных друзей возле себя.

Поздравления с Днем ангела Варвары в открытках:

Календарь церковных праздников на декабрь

В календаре церковных праздников на декабрь 2020 насчитывается много важных дат. Одна из самых важных — Николая Чудотворца (19 декабря). Считается, что он опекает воинов, водителей и путешествующих, помогает бедным в затруднении и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

25 декабря — Рождество. В этот день католики празднуют рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества.