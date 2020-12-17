День работников государственной исполнительной службы: поздравления с праздником

День работника государственной исполнительной службы сотрудники отмечают ежегодно 17 декабря. Праздник появился в Украине в 2009 году, когда третий президент Виктор Ющенко подписал соответствующий указ.

Ранее Государственная исполнительная служба была самостоятельным центральным органом исполнительной власти, но в 2015 году присоединилась к Министерству юстиции.

Основная задача исполнительной службы — своевременное, полное и беспристрастное исполнение решений, предусмотренных законом.

Мы собрали лучшие поздравления с Днем работника государственной службы, чтобы порадовать представителей профессии с их праздником.

*****

Уважаемый работник государственной исполнительной службы! Поздравляю с профессиональным праздником. Желаю высокого профессионализма, чувства ответственности в утверждении справедливости и законности в обществе, успехов в этом нелегком, но таком необходимом деле, крепкого здоровья, большого семейного счастья, добра и благополучия.

*****

Ежедневно, ежеминутно, доверяя вам свои судьбы, граждане рассчитывают, прежде всего на вашу добросовестность и беспристрастность.

Пусть ваши профессиональные усилия будут вознаграждены доверием и уважением граждан Украины! Желаю вам профессиональных свершений и успехов, творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

Читайте: Когда будут выходные в декабре 2020

*****

В этот день присоединяюсь к поздравлениям всех работников исполнительной службы Украины! Желаю вам крепкого здоровья и успешного выполнения всех поставленных задач! Пусть в вашей работе всегда будет ясность и однозначность, торжество справедливости и утверждение верховенства порядка, закона и права, без чего наша жизнь и свобода просто невозможна. С праздником вас!

*****

Пусть этот праздничный день принесет вам отличное настроение, подарит оптимизм и гордость за вашу профессию. Желаю вам профессиональных свершений и успехов, творческого вдохновения, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям!

Календарь православных праздников 2021

Самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение, его дата в 2021 году приходится на 2 мая.

В церковном календаре на 2021 год верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также — в какие дни нужно поминать умерших родственников.