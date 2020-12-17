Погода на выходные в Украине (19 декабря 2020 — 20 декабря 2020)

Погода в Украине на выходные предполагается без осадков почти на всей территории страны.

В субботу, 19 декабря, на Западе синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С, ночью — от 0°С до +2°С.

На Севере предполагается снег, а столбики термометров будут показывать от +1°С до -1°С.

В восточных, центральных и южных областях без осадков. Днем температура составит до -1°С, а ночью — до -3°С.

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В воскресенье, 20 декабря, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +5°С до -3°С, а ночью — от +1°С до -6°С.

Погода на Новый год

Погода на Новый год будет достаточно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет. По данным Укргидрометцентра, похолодание придет после 20 декабря, однако затем в страну вернется потепления.

На Новый год морозы должны покинуть Украину.