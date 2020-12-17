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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

До -6 и без осадков: прогноз погоды на выходные в Украине (КАРТА)

Погода в Украине на выходные предполагается без осадков почти на всей территории страны.

В субботу, 19 декабря, на Западе синоптики прогнозируют облачно с прояснениями. Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С, ночью — от 0°С до +2°С.

На Севере предполагается снег, а столбики термометров будут показывать от +1°С до -1°С.

В восточных, центральных и южных областях без осадков. Днем температура составит до -1°С, а ночью — до -3°С.

Читайте: Облачно и без заморозков: погода в Украине на 17 декабря (КАРТА)

Погода на выходные в Украине (19 декабря 2020 — 20 декабря 2020)

В воскресенье, 20 декабря, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от +5°С до -3°С, а ночью — от +1°С до -6°С.

Погода на выходные в Украине (19 декабря 2020 — 20 декабря 2020)

Погода на Новый год

Погода на Новый год будет достаточно теплой. Сейчас синоптики уверяют, что снег вряд ли будет. По данным Укргидрометцентра, похолодание придет после 20 декабря, однако затем в страну вернется потепления.

На Новый год морозы должны покинуть Украину.

Источник: Укргидрометцентр

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