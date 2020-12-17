На сколько разбогатели богатейшие люди мира за 2020 — рейтинг Forbes

По оценкам Forbes, в условиях стремительного роста основных фондовых рынков более 2 200 миллиардеров в мире в совокупности стали богаче на $1,9 трлн в 2020 году.

Состояние миллиардеров в мире оценивается в $11,4 трлн, согласно расчетам Forbes с использованием цен на акции.

Это на 20% больше, чем совокупное состояние в $9,5 трлн на 31 декабря 2019 года.

Читайте: Впервые в истории: стоимость биткоина превысила $22 тыс.

У кого самый лучший год

Ни у кого в мире не было лучшего 2020 года, чем у Илона Маска, чье состояние в этом году поразительно выросло со $110 млрд до $144,7 млрд, что сделало его вторым в списке самых богатых людей в мире.

Рост произошел за счет стремительного подорожания акций Tesla Motors, которые выросли на 630%.

У самого богатого человека в мире Джеффа Безоса был второй лучший год. Безос, состояние которого составляет $182 млрд, в 2020 году стал богаче на $67,5 млрд благодаря росту акций Amazon.

Больше всего заработали миллиардеры этих стран в 2020: