Что готовят на католическое Рождество 2020: рецепты блюд

Уже 25 декабря католики будут праздновать один из самых больших религиозных праздников в году — Рождество.

Это семейный праздник, который собирает за столом всю родню. Как и в православных традициях, на столе должно быть 12 блюд — по числу апостолов. Но есть и одно важное отличие — все же на католическое Рождество не принято подавать мясо, только рыбные блюда.

Что должно быть на столе в католическое Рождество

Каждый продукт — символический. На столе должен быть хлеб, символизирующий благополучие, и рыба — христианство. Капуста, яблоки и орехи оберегают семью от болезней, грибы отвечают за связь с умершими родственниками, мак символизирует плодородие и богатство, а мед — помощь сил природы.

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12 блюд на католическое Рождество

Кутья

Ингредиенты

Пшеница — 1 стакан

Мак — 100 г

Грецкие орехи — 100 г

Изюм — 100 г

Мед — 2 ст. л.

Приготовление

Пшеницу варим до готовности, но так, чтобы она не разварилась. Мак провариваем 5-10 минут, процеживаем и толчем в ступе. Орехи обжариваем на сковороде, затем ломаем на небольшие кусочки. Изюм обдаем кипятком, воду сливаем, перебираем ягоды, удалив плодоножки. Пшеницу, мак и орехи смешиваем с медом и изюмом.

Запеченная рыба с грибами

Ингредиенты

1 кг рыбы (например, карп, судак)

200 г шампиньонов

70 г масла

2 луковицы

1 стакан сметаны

1 ст. л. муки

100 г сыра

2 ст. л. панировочных сухарей

специи по вкусу

соль по вкусу

свежая зелень

Приготовление:

Рыбу очистите от чешуи и внутренностей. Срежьте филе, положите на смазанную маслом металлическую форму и запекайте в духовке до полуготовности. Грибы почистьте, хорошо промойте, нарежьте крупными ломтиками, положите в кастрюлю, добавьте нарезанный кружочками лук, соль, перец, 0,5 стакана воды и тушите до полной готовности. Рыбу покройте грибами, залейте подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Затем густо посыпьте сыром, натертым на крупной терке и смешанным с сухарями. Сбрызните растопленным маслом и запекайте в духовке до образования золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

Суп с белыми грибами

Ингредиенты

100 грамм сушеных белых грибов

1 луковица

1 морковка

4-5 картофелин

мука

2 зубчика чеснока

зелень

соль, перец

подсолнечное масло

сметана

Приготовление

Грибы замачиваем на ночь, утром отжимаем и нарезаем. Воду, в которой замачивали грибы, процеживаем. В кастрюлю наливаем холодную воду, добавляем процеженную грибную воду и белые грибочки и ставим на плиту. Как только закипит, может пойти пена, которую нужно аккуратно убрать шумовкой. Уменьшаем огонь и оставляем вариться грибы примерно на 30-40 минут. Натираем на крупной терке морковь, картофель чистим и нарезаем небольшими кубиками. Разогреваем сковородку, обжариваем на подсолнечном масле мелко нарезанный лук, затем добавляем морковь и обжариваем все вместе примерно 5 минут. Добавляем к грибам картофель и варим минут 15 на медленном огне. Затем добавляем лук и морковь и продолжаем томить уху под закрытой крышкой еще в течение 10 минут. На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки муки до светло-коричневого цвета. Добавляем ее в кастрюлю, перемешиваем, солим, перчим.

Закрываем крышкой и оставляем настаиваться на час минимум.

Вареники с капустой

Ингредиенты

Мука — 600 г

Вода — 150 мл

Яйца — 3 шт.

Капуста квашеная или свежая — 1 кг

Масло — 1 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Лук — 2 шт.

Перец по вкусу

Приготовление

Квашеную капусту отжимаем, а свежую чистим, промываем и мелко шинкуем. Тушим все до готовности, добавив половину масла, томатную пасту, воду или бульон. Добавляем к капусте слегка обжаренный лук, соль, сахар, все смешиваем и снова поджариваем, пока влага не испарится. С муки, воды и яиц замешиваем тесто средней густоты, раскатываем в пласт толщиной 2 мм и нарезаем квадратами по 5 см. Каждый слегка смазываем яйцом, лепим вареники и отвариваем их в подсоленной кипящей воде.

Сельдь

Ингредиенты

Сельдь — 2 шт.

Вода — 1 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Перец горошком — 10 шт.

Перец душистый — 4-5 шт.

Гвоздика — 4-5 шт.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление

Сельдь очистить от внутренностей и хорошо промыть. Голову лучше оставить, но жабры нужно удалить. Приготовление рассола. Вскипятить воду, как только она закипит, добавить соль, сахар и специи. Дать прокипеть 3-4 минуты. Выключить огонь и дать рассолу остыть. Тем временем приготовить контейнер, выложить туда сельдь, залить рассолом. По желанию положить также икру или молоки. Рыба должна полежать в рассоле при комнатной температуре 3-4 часа, а затем следует ее убрать в холодильник. Молоки и икра будут готовы через 24 часа, а рыбка — через 48 часов.

Пончики

Ингредиенты

0,5 л воды

50 г свежих дрожжей

1 яйцо

1 ст. сахара

щепотка соли

2 ст. л. масла

2,5 ст. муки

Приготовление

Воду подогреть примерно до 30 градусов. Растворить в ней дрожжи. Добавить сахар и соль, размешать. Добавить яйцо, масло и муку. Замесить мягкое тесто. Прикрыть салфеткой. Оставить в теплом месте на час, чтобы тесто подросло. Когда подрастет, сбить его рукой. Оставить еще раз подрастать на 30-40 мин. Раскатываем толщиной примерно 1-2 см. Вырезаем пончики круглой формы. Оставить подрастать еще на 30 мин. Масло для жарки налить в глубокую емкость и разогреть. Жарить пончики с обеих сторон по несколько минут до золотистого цвета и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Охладить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Компот из сухофруктов

Ингредиенты

Сухофрукты — 250 г

Вода — 2 литра

Сахарный песок — 150 г

Приготовление

Сухофрукты промываем в проточной холодной воде. После чего кладем их в большую кастрюлю, в которой будем варить компот, и заливаем холодной водой. Оставляем сухофрукты в воде на 1-2 часа, чтобы они стали мягкими. Через полтора часа сливаем воду, в которой замачивали сухофрукты, и ставим кастрюлю на огонь. Наливаем в кастрюлю чистую холодную воду. Обратите внимание, что сухофрукты не стоит заливать теплой водой или кипятком. Если вы хотите получить действительно ароматный компот, лучше использовать именно холодную воду. На среднем огне доводим компот до кипения и варим 15 минут. Когда сухофрукты станут мягкими, выключаем огонь и отставляем кастрюлю в сторону. Если у вас есть время, накройте кастрюлю крышкой. Оставляем наш компот до полного остывания, чтобы сухофрукты отдали напитку весь свой аромат.

Маковник

Ингредиенты

вода — 200 г

масло — 100 г

сахар — 100 г

дрожжи свежие — 50 г

яйца куриные — 2 шт.

мука пшеничная (сколько возьмет)

сахар — 80-100 г

мак 200-300 г

масло сливочное 30 г

белки яичные — 2 шт.

Приготовление

100 г воды, 100 г масла, 100 г сахара вскипятить, когда остынет, добавить еще оставшиеся 100 г воды, 50 г дрожжей, 2 яйца и муку (консистенция такая же, как на хлеб), все тщательно перемешать, заметить тесто (главное, чтобы не было слишком забитым) и отставить минут на 20-30, чтобы поднялось. Переходим к маковой массе. Для начала нужно запарить мак, перетереть его, после этого мак смешать с размягченным маслом, сахаром (80-100 г) и 1 белком, можно еще добавить немного ванилина и корицы, для душистого аромата (я добавила 0,5 стак. грецких орехов, но тут уже каждый добавляет на свой вкус). Готово. Возвращаемся назад к тесту. Нужно разделить его на две части, чтобы в дальнейшем приготовить два маковника. Раскачать первую часть (0,5-1 см), выложить половину маковой массы, разровнять по всей поверхности, отступая от краев по 1,5-2 см, слепить края, чтобы масса не вытекала, свернуть в рулет, выложить на смазанную форму, сверху маковники смазать подслащенным белком, и поставить запекать на средний огонь на 35-40 мин. В результате у нас должны получиться два маковника.

Салат со свеклой и фасолью

Ингредиенты

по 200 г отваренных овощей — свеклы, моркови, картофеля

столько же квашеной капусты

1 банка консервированной красной фасоли в собственном соку

1 банка маринованных шампиньонов

1 шт. репчатого лука

растительное масло (с запахом)

соль

Приготовление

Нарежьте кубиками все овощи. Шампиньоны нарежьте по формату других овощей. Лук измельчите и ошпарьте кипятком. С фасоли слейте сок. Смешайте все ингредиенты и заправьте салат растительным маслом, посолите по вкусу.

Карп запеченный с овощами

Ингредиенты

Карп — 1 шт.

Лук — 5 шт.

Морковь — 2 шт.

Чеснок — 2 зуб.

Лимонный сок — 2-3 ст. л.

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Сметана — 4 ст. л.

Приготовление

На первом этапе приготовления нам нужно очистить рыбу. Тщательно ее промываем под водой и слегка вытираем бумажными полотенцами. На спинке рыбки делаем неглубокие параллельные надрезы. После этого чистим три луковицы и одну морковку. Нарезаем овощи кружочками. Противень для выпечки застилаем фольгой и смазываем растительным маслом. Выкладываем на противень нарезанные овощи. В частности, делаем подушку из моркови и лука. Солим и перчим овощи. Поливаем рыбу лимонным соком с обеих сторон и внутри. Тщательно солим и перчим рыбу, не пропуская ни одного сантиметра. Откладываем рыбу мариноваться. Морковь трем на крупной терке, лук нарезаем тоненькими полукольцами, а чеснок пропускаем через пресс в отдельную емкость. Натираем ним карпа с обеих сторон. В отдельной емкости смешиваем натертую морковь, нарезанный лук, немного соли и перца, а также столовую ложку сметаны. Вымешав массу до однородности, фаршируем ею рыбу. Отправляем выпекаться в разогретую до 180-200 градусов духовку в течение 40 минут. Через указанное время снимаем верхний слой фольги и запекаем рыбу еще около 10 минут до образования золотистой корочки.

Пряники

Ингредиенты

Сливочное масло — 35 г

Мед — 2 ст.л.

Молоко — 2 ст.л.

Сахар — 60 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 250 г

Сода — 1/4 ч.л.

Корица — 1.5 ч.л.

Мускатный орех — 1/4 ч.л.

Имбирь — 1/4 ч.л.

Яичный белок — 1/2 шт.

Сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Вливаем молоко в сахар, добавляем масло и мед. Подогреваем все на слабом огне, пока сахар полностью не растворится. Готовый сироп охлаждаем до комнатной температуры. Муку просеиваем с содой и пряностями, перемешиваем. Добавляем яйцо, перемешиваем еще раз. После этого вливаем сироп и замешиваем тесто. Раскатываем тесто до 5 мм в толщину. Вырезаем из него фигурки. Застилаем противень бумагой для выпечки, выкладываем фигурки. Выпекаем 8-12 минут при температуре 180 градусов по Цельсию. Для глазури берем половинку яичного белка. Взбиваем его до пышной пены, всыпаем половину сахарной пудры, взбиваем, пока белки не станут густыми. Добавляем остальную пудру, взбиваем еще около минуты. Наполняем пакет глазурью. Отрезаем один из уголков и украшаем пряники.

Салат из краснокочанной капусты

Ингредиенты

краснокочанная капуста — 200 г

маленькое яблоко — 1 шт.

грецкие или кедровые орехи — горсть

сок лимона — 1/2 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

соль, пряности — по вкусу.

Приготовление

Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут. Тем временем нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке яблоко. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело. Грецкие орехи порубить ножом. В миске перемешать капусту, яблоко и орехи. Заправить оливковым маслом и подавать к столу.

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