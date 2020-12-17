Что готовят на католическое Рождество 2020: рецепты блюд

Уже 25 декабря католики будут праздновать один из самых больших религиозных праздников в году — Рождество.
Это семейный праздник, который собирает за столом всю родню. Как и в православных традициях, на столе должно быть 12 блюд — по числу апостолов. Но есть и одно важное отличие — все же на католическое Рождество не принято подавать мясо, только рыбные блюда.
Что должно быть на столе в католическое Рождество
Каждый продукт — символический. На столе должен быть хлеб, символизирующий благополучие, и рыба — христианство. Капуста, яблоки и орехи оберегают семью от болезней, грибы отвечают за связь с умершими родственниками, мак символизирует плодородие и богатство, а мед — помощь сил природы.
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12 блюд на католическое Рождество
Кутья
Ингредиенты
- Пшеница — 1 стакан
- Мак — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Изюм — 100 г
- Мед — 2 ст. л.
Приготовление
- Пшеницу варим до готовности, но так, чтобы она не разварилась.
- Мак провариваем 5-10 минут, процеживаем и толчем в ступе.
- Орехи обжариваем на сковороде, затем ломаем на небольшие кусочки. Изюм обдаем кипятком, воду сливаем, перебираем ягоды, удалив плодоножки.
- Пшеницу, мак и орехи смешиваем с медом и изюмом.
Запеченная рыба с грибами
Ингредиенты
- 1 кг рыбы (например, карп, судак)
- 200 г шампиньонов
- 70 г масла
- 2 луковицы
- 1 стакан сметаны
- 1 ст. л. муки
- 100 г сыра
- 2 ст. л. панировочных сухарей
- специи по вкусу
- соль по вкусу
- свежая зелень
Приготовление:
- Рыбу очистите от чешуи и внутренностей.
- Срежьте филе, положите на смазанную маслом металлическую форму и запекайте в духовке до полуготовности.
- Грибы почистьте, хорошо промойте, нарежьте крупными ломтиками, положите в кастрюлю, добавьте нарезанный кружочками лук, соль, перец, 0,5 стакана воды и тушите до полной готовности.
- Рыбу покройте грибами, залейте подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Затем густо посыпьте сыром, натертым на крупной терке и смешанным с сухарями.
- Сбрызните растопленным маслом и запекайте в духовке до образования золотистой корочки.
- Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.
Суп с белыми грибами
Ингредиенты
- 100 грамм сушеных белых грибов
- 1 луковица
- 1 морковка
- 4-5 картофелин
- мука
- 2 зубчика чеснока
- зелень
- соль, перец
- подсолнечное масло
- сметана
Приготовление
- Грибы замачиваем на ночь, утром отжимаем и нарезаем. Воду, в которой замачивали грибы, процеживаем. В кастрюлю наливаем холодную воду, добавляем процеженную грибную воду и белые грибочки и ставим на плиту.
- Как только закипит, может пойти пена, которую нужно аккуратно убрать шумовкой. Уменьшаем огонь и оставляем вариться грибы примерно на 30-40 минут. Натираем на крупной терке морковь, картофель чистим и нарезаем небольшими кубиками.
- Разогреваем сковородку, обжариваем на подсолнечном масле мелко нарезанный лук, затем добавляем морковь и обжариваем все вместе примерно 5 минут.
- Добавляем к грибам картофель и варим минут 15 на медленном огне. Затем добавляем лук и морковь и продолжаем томить уху под закрытой крышкой еще в течение 10 минут.
- На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки муки до светло-коричневого цвета. Добавляем ее в кастрюлю, перемешиваем, солим, перчим.
Закрываем крышкой и оставляем настаиваться на час минимум.
Вареники с капустой
Ингредиенты
- Мука — 600 г
- Вода — 150 мл
- Яйца — 3 шт.
- Капуста квашеная или свежая — 1 кг
- Масло — 1 ст.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Лук — 2 шт.
- Перец по вкусу
Приготовление
- Квашеную капусту отжимаем, а свежую чистим, промываем и мелко шинкуем. Тушим все до готовности, добавив половину масла, томатную пасту, воду или бульон.
- Добавляем к капусте слегка обжаренный лук, соль, сахар, все смешиваем и снова поджариваем, пока влага не испарится.
- С муки, воды и яиц замешиваем тесто средней густоты, раскатываем в пласт толщиной 2 мм и нарезаем квадратами по 5 см. Каждый слегка смазываем яйцом, лепим вареники и отвариваем их в подсоленной кипящей воде.
Сельдь
Ингредиенты
- Сельдь — 2 шт.
- Вода — 1 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Перец горошком — 10 шт.
- Перец душистый — 4-5 шт.
- Гвоздика — 4-5 шт.
- Лавровый лист — 2-3 шт.
Приготовление
- Сельдь очистить от внутренностей и хорошо промыть. Голову лучше оставить, но жабры нужно удалить.
- Приготовление рассола. Вскипятить воду, как только она закипит, добавить соль, сахар и специи. Дать прокипеть 3-4 минуты. Выключить огонь и дать рассолу остыть.
- Тем временем приготовить контейнер, выложить туда сельдь, залить рассолом. По желанию положить также икру или молоки. Рыба должна полежать в рассоле при комнатной температуре 3-4 часа, а затем следует ее убрать в холодильник.
- Молоки и икра будут готовы через 24 часа, а рыбка — через 48 часов.
Пончики
Ингредиенты
- 0,5 л воды
- 50 г свежих дрожжей
- 1 яйцо
- 1 ст. сахара
- щепотка соли
- 2 ст. л. масла
- 2,5 ст. муки
Приготовление
- Воду подогреть примерно до 30 градусов. Растворить в ней дрожжи. Добавить сахар и соль, размешать. Добавить яйцо, масло и муку.
- Замесить мягкое тесто. Прикрыть салфеткой. Оставить в теплом месте на час, чтобы тесто подросло.
- Когда подрастет, сбить его рукой. Оставить еще раз подрастать на 30-40 мин.
- Раскатываем толщиной примерно 1-2 см. Вырезаем пончики круглой формы.
- Оставить подрастать еще на 30 мин. Масло для жарки налить в глубокую емкость и разогреть.
- Жарить пончики с обеих сторон по несколько минут до золотистого цвета и выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Охладить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Компот из сухофруктов
Ингредиенты
- Сухофрукты — 250 г
- Вода — 2 литра
- Сахарный песок — 150 г
Приготовление
- Сухофрукты промываем в проточной холодной воде. После чего кладем их в большую кастрюлю, в которой будем варить компот, и заливаем холодной водой. Оставляем сухофрукты в воде на 1-2 часа, чтобы они стали мягкими.
- Через полтора часа сливаем воду, в которой замачивали сухофрукты, и ставим кастрюлю на огонь.
- Наливаем в кастрюлю чистую холодную воду. Обратите внимание, что сухофрукты не стоит заливать теплой водой или кипятком. Если вы хотите получить действительно ароматный компот, лучше использовать именно холодную воду.
- На среднем огне доводим компот до кипения и варим 15 минут.
- Когда сухофрукты станут мягкими, выключаем огонь и отставляем кастрюлю в сторону. Если у вас есть время, накройте кастрюлю крышкой.
- Оставляем наш компот до полного остывания, чтобы сухофрукты отдали напитку весь свой аромат.
Маковник
Ингредиенты
- вода — 200 г
- масло — 100 г
- сахар — 100 г
- дрожжи свежие — 50 г
- яйца куриные — 2 шт.
- мука пшеничная (сколько возьмет)
- сахар — 80-100 г
- мак 200-300 г
- масло сливочное 30 г
- белки яичные — 2 шт.
Приготовление
- 100 г воды, 100 г масла, 100 г сахара вскипятить, когда остынет, добавить еще оставшиеся 100 г воды, 50 г дрожжей, 2 яйца и муку (консистенция такая же, как на хлеб), все тщательно перемешать, заметить тесто (главное, чтобы не было слишком забитым) и отставить минут на 20-30, чтобы поднялось.
- Переходим к маковой массе. Для начала нужно запарить мак, перетереть его, после этого мак смешать с размягченным маслом, сахаром (80-100 г) и 1 белком, можно еще добавить немного ванилина и корицы, для душистого аромата (я добавила 0,5 стак. грецких орехов, но тут уже каждый добавляет на свой вкус). Готово.
- Возвращаемся назад к тесту. Нужно разделить его на две части, чтобы в дальнейшем приготовить два маковника. Раскачать первую часть (0,5-1 см), выложить половину маковой массы, разровнять по всей поверхности, отступая от краев по 1,5-2 см, слепить края, чтобы масса не вытекала, свернуть в рулет, выложить на смазанную форму, сверху маковники смазать подслащенным белком, и поставить запекать на средний огонь на 35-40 мин. В результате у нас должны получиться два маковника.
Салат со свеклой и фасолью
Ингредиенты
- по 200 г отваренных овощей — свеклы, моркови, картофеля
- столько же квашеной капусты
- 1 банка консервированной красной фасоли в собственном соку
- 1 банка маринованных шампиньонов
- 1 шт. репчатого лука
- растительное масло (с запахом)
- соль
Приготовление
- Нарежьте кубиками все овощи.
- Шампиньоны нарежьте по формату других овощей.
- Лук измельчите и ошпарьте кипятком.
- С фасоли слейте сок.
- Смешайте все ингредиенты и заправьте салат растительным маслом, посолите по вкусу.
Карп запеченный с овощами
Ингредиенты
- Карп — 1 шт.
- Лук — 5 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок — 2 зуб.
- Лимонный сок — 2-3 ст. л.
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Растительное масло — 2-3 ст. л.
- Сметана — 4 ст. л.
Приготовление
- На первом этапе приготовления нам нужно очистить рыбу. Тщательно ее промываем под водой и слегка вытираем бумажными полотенцами. На спинке рыбки делаем неглубокие параллельные надрезы.
- После этого чистим три луковицы и одну морковку. Нарезаем овощи кружочками.
- Противень для выпечки застилаем фольгой и смазываем растительным маслом. Выкладываем на противень нарезанные овощи. В частности, делаем подушку из моркови и лука. Солим и перчим овощи.
- Поливаем рыбу лимонным соком с обеих сторон и внутри. Тщательно солим и перчим рыбу, не пропуская ни одного сантиметра. Откладываем рыбу мариноваться.
- Морковь трем на крупной терке, лук нарезаем тоненькими полукольцами, а чеснок пропускаем через пресс в отдельную емкость. Натираем ним карпа с обеих сторон.
- В отдельной емкости смешиваем натертую морковь, нарезанный лук, немного соли и перца, а также столовую ложку сметаны. Вымешав массу до однородности, фаршируем ею рыбу.
- Отправляем выпекаться в разогретую до 180-200 градусов духовку в течение 40 минут. Через указанное время снимаем верхний слой фольги и запекаем рыбу еще около 10 минут до образования золотистой корочки.
Пряники
Ингредиенты
- Сливочное масло — 35 г
- Мед — 2 ст.л.
- Молоко — 2 ст.л.
- Сахар — 60 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 250 г
- Сода — 1/4 ч.л.
- Корица — 1.5 ч.л.
- Мускатный орех — 1/4 ч.л.
- Имбирь — 1/4 ч.л.
- Яичный белок — 1/2 шт.
- Сахарная пудра — 100 г
Приготовление
- Вливаем молоко в сахар, добавляем масло и мед. Подогреваем все на слабом огне, пока сахар полностью не растворится.
- Готовый сироп охлаждаем до комнатной температуры.
- Муку просеиваем с содой и пряностями, перемешиваем. Добавляем яйцо, перемешиваем еще раз. После этого вливаем сироп и замешиваем тесто.
- Раскатываем тесто до 5 мм в толщину. Вырезаем из него фигурки.
- Застилаем противень бумагой для выпечки, выкладываем фигурки. Выпекаем 8-12 минут при температуре 180 градусов по Цельсию.
- Для глазури берем половинку яичного белка. Взбиваем его до пышной пены, всыпаем половину сахарной пудры, взбиваем, пока белки не станут густыми. Добавляем остальную пудру, взбиваем еще около минуты.
- Наполняем пакет глазурью. Отрезаем один из уголков и украшаем пряники.
Салат из краснокочанной капусты
Ингредиенты
- краснокочанная капуста — 200 г
- маленькое яблоко — 1 шт.
- грецкие или кедровые орехи — горсть
- сок лимона — 1/2 шт.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, пряности — по вкусу.
Приготовление
- Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком.
- Помять руками и оставить на 15 минут. Тем временем нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке яблоко. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы яблоко не потемнело.
- Грецкие орехи порубить ножом. В миске перемешать капусту, яблоко и орехи. Заправить оливковым маслом и подавать к столу.
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