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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Святой Варвары: праздник сегодня, 17 декабря

Главный праздник 17 декабря у христиан восточного обряда — это день Святой Варвары.

С древних времен Святая Варвара считалась покровительницей женского счастья. Иконы Варвары в образе кареглазой Украинской можно было встретить в сельских домах.

Также было популярным и гадание на Варвары: девушкам надо было заготавливать вишневые веточки и ставить их в воду. На девушку ждало свадьбы, если веточка зацветала на Рождество.

Праздник 17 декабря 2020 — Святой Варвары, день ангела и что нельзя делать

Именины 17 декабря

День ангела 17 декабря празднуют Варвара, Яна, Ульяна, Иван, Геннадий.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

День Святой Варвары: приметы

  • Сильный ветер 17 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.
  • Если на Варвары красный закат — скоро ударят морозы.
  • Облачная погода весь день — зима будет снежной.
  • Если на Варвары очень слышно воробьев на улице — на теплую зиму.

Что нельзя делать в день Святой Варвары

  • На Святой Варвары нельзя мыть зеркала, стирать и гладить одежду.
  • Если не молиться Варвары 17 декабря — весь следующий год может быть несчастливым.

Церковные праздники — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.

Кроме праздников, в материале Фактов собран перечень всех постов и поминальных дней в 2020.

 

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