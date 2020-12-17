Праздник 17 декабря 2020 — Святой Варвары, день ангела и что нельзя делать

Главный праздник 17 декабря у христиан восточного обряда — это день Святой Варвары.
С древних времен Святая Варвара считалась покровительницей женского счастья. Иконы Варвары в образе кареглазой Украинской можно было встретить в сельских домах.
Также было популярным и гадание на Варвары: девушкам надо было заготавливать вишневые веточки и ставить их в воду. На девушку ждало свадьбы, если веточка зацветала на Рождество.
Именины 17 декабря
День ангела 17 декабря празднуют Варвара, Яна, Ульяна, Иван, Геннадий.
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День Святой Варвары: приметы
- Сильный ветер 17 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.
- Если на Варвары красный закат — скоро ударят морозы.
- Облачная погода весь день — зима будет снежной.
- Если на Варвары очень слышно воробьев на улице — на теплую зиму.
Что нельзя делать в день Святой Варвары
- На Святой Варвары нельзя мыть зеркала, стирать и гладить одежду.
- Если не молиться Варвары 17 декабря — весь следующий год может быть несчастливым.
Церковные праздники — календарь на 2020 год
Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.
Поскольку главным праздником является Пасха, именно от этого дня и зависят все остальные переходные даты.
Кроме праздников, в материале Фактов собран перечень всех постов и поминальных дней в 2020.