Когда приходит Новый год, хочется, чтобы каждый уголок дома радовал глаз и отвечал атмосфере. Если ваши окошки еще не украсил мороз, Факты ICTV собрали 10 идей, как своими руками украсить окно к Новому году.

Гирлянды из ваты

Пушистая и белоснежная вата чудесно имитирует снежные комочки, такой аксессуар легко сделать вместе с ребенком.

Для этого понадобится только вата и металлическая леска, на которую нужно нанизывать ватные шарики. Гирлянду можно повесить за багет, создается ощущение, что за окном падает крупный снег.

Хвойные композиции

Что, как не елка, лучше всего дополнит новогодний интерьер. Благодаря хвойным веткам можно погрузить комнату в сказочный лес.

Легче всего оформить елочной гирляндой контур окна. Если этого маловато, можно расставить по подоконнику маленькие искусственные елочки и спрятать под ними декоративные подарки.

Узоры зубной пастой

Мало кто знает, но с помощью обычной зубной пасты можно нарисовать на окне стойкий “морозный” узор.

Для этого из бумаги сделайте трафарет зимнего орнамента (лучше выбирать узоры с крупными элементами), смочите его влажной губкой и приложите к окну. Зубную пасту разведите водой до более жидкой консистенции и с помощью щетки обрызгайте жидкостью трафарет.

Бумажный город

Сияющий бумажный городок на подоконнике выглядит просто волшебно, но стоит запастись терпением — это кропотливая работа.

Из картона или бумаги нужно вырезать макет для создания домика, склейте готовую фигурку и сделайте так с каждой. Разместите домики на подоконнике от высоких к низким и проложите между ними гирлянду или светодиодную ленту, она даст по-настоящему волшебный свет.

Рождественские наклейки на окна

Проще всего украсить окно заранее купленными многоразовыми наклейками. В магазине можно найти украшение на любой вкус. Нужно только подумать, как разместить их на стекле так, чтобы получилась целостная композиция.

Наклейки из клея ПВА

Если вы хотите оформить окно уникальными наклейками, создайте их сами. Для этого трафарет положите в середину глянцевого файла и нанесите на него клей, смешанный с краской или блестками.

Подождите, пока клей высохнет, снимите его с файла и поместите на стекло. Если постараться, можно создать целую зимнюю картину.

Бумажные гирлянды

Бумажные гирлянды из снежинок можно сделать невероятно стильными. Для этого их нужно подвешивать вертикально на карниз и чередовать маленькие снежинки с большими или вообще отойти от темы снега.

Вытынанки

Вытынанки — это бумажные фигурки, которые крепятся на окно с помощью мыльного раствора. Если приложить усилия и сделать вытынанки максимально ажурными, ваше окно будет выглядеть невероятно.

Гирлянды из шишек

Гирлянды из шишек подходят к любому интерьеру. Можно купить готовые или разрисовать настоящие шишки и создать свою, уникальную гирлянду.

Декор свечами

Если перед праздниками вы до блеска вымыли окно и не хотите делать это по новой, оформите новогоднюю композицию на подоконнике. Для этого лучше всего подойдут свечки в новогодних канделябрах, шишки, шарики. Главное — правила безопасности.

Ранее Факты ICTV писали о том, как стильно и изысканно украсить к зимним праздникам весь дом.