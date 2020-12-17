Как украсить елку на Новый год 2021 (ФОТО)

Елка – один из незаменимых предметов гордости в доме во время празднования Нового года. Зеленую красавицу наряжают согласно традициям — елочными игрушками, праздничным “дождиком”, мягкими игрушками или сладостями.

Но у хозяина Нового года 2021 металлического Быка есть свои предпочтения. Он помогает тем, кто придерживается праздничных ритуалов.

Если следовать указаниям Быка, то год удивит свершениями. Также будет улучшаться семейное и рабочее общение — возможно, вас даже ждет крупная премия.

Поэтому важно гармонично украсить свой дом и задобрить покровителя года. Как украсить елку на Новый год — читайте в материале Фактов ICTV.

Для украшения елки подойдут такие цвета:

серебряный;

лавандовый;

фиолетовый;

бордовый;

зеленый;

синий;

белый;

бежевый;

бирюзовый.

Также Бык будет счастлив различным украшениям с блестками. Серебряный или синий цвета будут лучшим выбором для тех, кто не любит кардинальных перемен.

В следующем году популярными будут натуральные материалы, поэтому рассмотрите как вариант безделушки из дерева. На Новый год украсить елку можно в классическом, скандинавском или экостиле.

Классический стиль

Можно рассмотреть много вариантов декора, но классический стиль актуален во все времена. Игрушки разных размеров будут гармоничным дополнением к роскошной новогодней красавице — елке.

Важно — большие новогодние шары подвешиваем в нижней части, а элементы поменьше — в верхней. Прекрасным украшением станет гирлянда одного цвета, которая будет сочетаться с игрушками.































































Как украсить елку на Новый год 2021 / 16 фотографий

Мишура с белого цвета добавит праздничного настроения и подойдет под любую цветовую гамму. Безделушки, сделанные своими руками, усилят ощущение уюта и комфорта в доме.

Скандинавский стиль

Отличается простотой дизайна, минималистичной формой и светлой цветовой гаммой. Натуральная елка точно должна быть с небольшим количеством новогодних декораций. Для украшения подойдут игрушки белого, серебряного и голубого цветов. Можно повесить сушеные ягоды и фигурные поделки в виде снеговиков, оленей, сов, бантиков и звездочек.

Верхушку елки в скандинавском стиле не украшают. Стоит отказаться от блестящих “дождиков” или разноцветной гирлянды, поскольку этот стиль имеет свои правила. Украсить елку на Новый год можно в стиле hand-made (безделушками ручной работы), который набирает популярность во многих странах.







































Как украсить елку на Новый год 2021 / 10 фотографий

Лучшим декором для новогодней красавицы станут помпоны из нитей разной цветовой гаммы, снежинки из бумаги, игрушки из пенопласта, а также самодельные гирлянды из шишек — пригодится всё, что есть в доме.

Экостиль

Экостиль набирает популярности в последнее время, особенно трендовым он станет в год металлического Быка. Игрушками из различных натуральных материалов украшают дом, тем самым показывая покровителю года свою благосклонность к нему.































Как украсить елку на Новый год 2021 / 8 фотографий

Например, декорации из дерева, пряжи или текстиля сделают дом нарядным и добавят уюта. Палочки корицы, сушеные ягоды и цитрусовые, различные шишки, а также гирлянды из винных пробок впишутся в общий праздничный вид вашего домашнего очага.

Фото: Dreamstime