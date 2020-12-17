Египет ужесточил требования к тесту на коронавирус для украинцев

Египет усилил контроль для украинских туристов, прибывших с результатами ПЦР-теста, сделанного не египетской стороной.

— С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, — говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Египте.

Требования к сертификатам ПЦР-тестов

Сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста лицом;

Выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

Должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

Не содержать никаких исправлений или поправок, содержать информацию о проведенном виде теста;

Должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Сертификат должен быть выдан на английском языке, содержать информацию о лице, которому принадлежит тест.

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Что будет, если поймают с подделанным тестом

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.