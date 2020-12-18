Компания Sony Interactive Entertainment временно убрала с PlayStation Store новую видеоигру Cyberpunk 2077. Однако те игроки, которые уже успели приобрести видеоигру, получат назад свои средства.

— Мы хотим, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства за покупку Cyberpunk 2077, — отметили в компании.

Пока неизвестно, когда Sony планирует вернуть видеоигру в PlayStation Store.

Причиной этому стали жалобы игроков, которые заметили в игре много глюков и багов. Проблемы в основном возникали на старых консолях PS4 и Xbox One. В CD Projekt Red тогда пообещали исправить ошибки в январе и феврале.

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Оновлення не зробить гру на старих консолях такою ж як на високотехнологічному ПК чи нових консолях, але це буде краще, ніж зараз.

Відеогра Cyberpunk 2077 вийшла лише 10 грудня від творців Відьмака. Вона вважалася найочікуванішою грою цього року.

Рекорд игры Cyberpunk 2077

Видеоигра Cyberpunk 2077 от польской компании устанавливает рекорды в первый день релиза. Ей удалось собрать более 1 млн пользователей одновременно на игровой платформе Steam.

До этого такое количество геймеров на старте не удавалось собрать ни одному проекту.

Источник: PlayStation