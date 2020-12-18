Новогодний период — это магическое время, которое хочется проводить весело, интересно и с родными людьми. В новогоднюю ночь можно прогуляться атмосферными улицам города, сделать памятные снимки возле елок, посетить интересные локации или побаловать себя ужином в заведении.

Факты ICTV подготовили подборку вариантов, где встретить Новый год 2021 в Киеве.

Прогулка праздничными локациями

Новогодний маршрут

В Киеве разработали новогодний маршрут длиной 8 км, на котором расположены основные праздничные локации. Прогулявшись по нему, можно увидеть сразу три елки — главную новогоднюю елку на Софийской площади, елку города на Арке дружбы народов и елку Подола на Контрактовой площади.

ВДНХ

На территории Национального комплекса Экспоцентр Украины действует парк-фестиваль Зимняя страна на ВДНХ. Здесь есть каток, много интересных локаций для фото, фудкорты с горячими напитками и едой.















Где встретить Новый год 2021 в Киеве — подборка локаций и заведений / 4 фотографии

Osocor Winter Residence

Osocor Winter Residence — это зимняя страна по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Здесь можно покататься на коньках под рождественскую музыку, а после этого попробовать фирменные блюда в местном ресторане. В новогоднюю ночь здесь устроят гуляния под открытым небом с участием ведущего и концерта известной звезды.

Топ-5 ресторанов в Киеве, где встретить Новый год 2021

Very Well Cafe

Сеть кафе, где представлена ​​кухня разных стран, однако больше всего меню преобладают итальянские блюда.

Цены:

Салат Цезарь — 135 грн;

Салат Оливье с копченой курицей или слабосоленым лососем — 99/125 грн;

Паста Карбонара — 129 грн;

Пицца Маргарита — 125 грн;

Утиная ножка с картофельным пюре, голубым сыром и вишневым соусом — 169 грн;

Мидии запеченные со сливочным соусом и сыром Пармезан — 218 грн.

Моменты

Уютное кафе с семейной атмосферой и блюдами украинской и европейской кухни.

Цены:

Греческий салат — 115 грн;

Салат Оливье с мидиями на подушке из горохового пюре — 132 грн;

Паста Болоньезе — 142 грн;

Пицца Цезарь — 167 грн;

Сковорода с морепродуктами в сливочно-винном соусе — 279 грн.







Где встретить Новый год 2021 в Киеве — подборка локаций и заведений / 2 фотографии

Ой, мама, это было в Тбилиси

Сеть ресторанов традиционной грузинской кухни.

Цены:

Солнце в тарелке (хачапури по-аджарски) — 128 грн;

Шашлык из телятины — 100 г/100 грн;

Хинкали с миксом свинины и говядины — 72 грн (4 шт);

Салат с телячьим языком — 105 грн;

Чашушули (тушеная телятина с томатами и луком) — 126 грн.

Ватра

Заведение европейской кухни с акцентом на мясные блюда.

Цены:

Салат с тигровыми креветками, авокадо и апельсиново-горчичным соусом — 159 грн;

Филе-миньон — 339 грн;

Свиные ребрышки BBQ — 189 грн;

Surf & Turf бургер с двойной котлетой из мраморной говядины и тигровыми креветками с картофелем фри — 158 грн;

Слабосоленая сельдь — 99 грн.

Канапа

Ресторан украинской кухни, где аутентичные рецепты сочетаются с новейшими технологиями.

Цены:

Холодец из мяса кролика — 129 грн;

Салат из запеченной тыквы, карамелизированной перловки, хурмы, тыквенной пудры с трюфельно-апельсиновым соусом — 98 грн;

Вареники с говядиной и свининой — 129 грн;

Шпундра (свиная грудинка, томленная в свекольном квасе) — 129 грн;

Язык с баношем и кефирным соусом — 198 грн.

Где встретить Новый год в Украине

Если вы хотите разнообразить празднование Нового года 2021, замечательной идеей станет ужин с родными или небольшое путешествие. В Украине есть много интересных локаций, где можно ярко провести время и зарядиться новогодним настроением.

Факты ICTV подготовили подборку интересных идей, где встретить Новый год 2021 в Украине.

Фото: ВДНГ, Ватра,Канапа, Ой, мамо, це було в Тбілісі, Моменти, Very Well Cafe, Pexels