Новогодний период — это магическое время, которое хочется проводить весело, интересно и с родными людьми. В новогоднюю ночь можно прогуляться атмосферными улицам города, сделать памятные снимки возле елок, посетить интересные локации или побаловать себя ужином в заведении.
Факты ICTV подготовили подборку вариантов, где встретить Новый год 2021 в Киеве.
Прогулка праздничными локациями
Новогодний маршрут
В Киеве разработали новогодний маршрут длиной 8 км, на котором расположены основные праздничные локации. Прогулявшись по нему, можно увидеть сразу три елки — главную новогоднюю елку на Софийской площади, елку города на Арке дружбы народов и елку Подола на Контрактовой площади.
ВДНХ
На территории Национального комплекса Экспоцентр Украины действует парк-фестиваль Зимняя страна на ВДНХ. Здесь есть каток, много интересных локаций для фото, фудкорты с горячими напитками и едой.
Osocor Winter Residence
Osocor Winter Residence — это зимняя страна по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Здесь можно покататься на коньках под рождественскую музыку, а после этого попробовать фирменные блюда в местном ресторане. В новогоднюю ночь здесь устроят гуляния под открытым небом с участием ведущего и концерта известной звезды.Читайте: Что можно и чего нельзя делать на Новый год 2021 Новогодние мультфильмы 2021: список лучших Поздравления с Новым годом 2021 в прозе
Топ-5 ресторанов в Киеве, где встретить Новый год 2021
Very Well Cafe
Сеть кафе, где представлена кухня разных стран, однако больше всего меню преобладают итальянские блюда.
Цены:
- Салат Цезарь — 135 грн;
- Салат Оливье с копченой курицей или слабосоленым лососем — 99/125 грн;
- Паста Карбонара — 129 грн;
- Пицца Маргарита — 125 грн;
- Утиная ножка с картофельным пюре, голубым сыром и вишневым соусом — 169 грн;
- Мидии запеченные со сливочным соусом и сыром Пармезан — 218 грн.
Моменты
Уютное кафе с семейной атмосферой и блюдами украинской и европейской кухни.
Цены:
- Греческий салат — 115 грн;
- Салат Оливье с мидиями на подушке из горохового пюре — 132 грн;
- Паста Болоньезе — 142 грн;
- Пицца Цезарь — 167 грн;
- Сковорода с морепродуктами в сливочно-винном соусе — 279 грн.
Ой, мама, это было в Тбилиси
Сеть ресторанов традиционной грузинской кухни.
Цены:
- Солнце в тарелке (хачапури по-аджарски) — 128 грн;
- Шашлык из телятины — 100 г/100 грн;
- Хинкали с миксом свинины и говядины — 72 грн (4 шт);
- Салат с телячьим языком — 105 грн;
- Чашушули (тушеная телятина с томатами и луком) — 126 грн.
Ватра
Заведение европейской кухни с акцентом на мясные блюда.
Цены:
- Салат с тигровыми креветками, авокадо и апельсиново-горчичным соусом — 159 грн;
- Филе-миньон — 339 грн;
- Свиные ребрышки BBQ — 189 грн;
- Surf & Turf бургер с двойной котлетой из мраморной говядины и тигровыми креветками с картофелем фри — 158 грн;
- Слабосоленая сельдь — 99 грн.
Канапа
Ресторан украинской кухни, где аутентичные рецепты сочетаются с новейшими технологиями.
Цены:
- Холодец из мяса кролика — 129 грн;
- Салат из запеченной тыквы, карамелизированной перловки, хурмы, тыквенной пудры с трюфельно-апельсиновым соусом — 98 грн;
- Вареники с говядиной и свининой — 129 грн;
- Шпундра (свиная грудинка, томленная в свекольном квасе) — 129 грн;
- Язык с баношем и кефирным соусом — 198 грн.
Где встретить Новый год в Украине
Если вы хотите разнообразить празднование Нового года 2021, замечательной идеей станет ужин с родными или небольшое путешествие. В Украине есть много интересных локаций, где можно ярко провести время и зарядиться новогодним настроением.
Факты ICTV подготовили подборку интересных идей, где встретить Новый год 2021 в Украине.
Фото: ВДНГ, Ватра,Канапа, Ой, мамо, це було в Тбілісі, Моменти, Very Well Cafe, Pexels