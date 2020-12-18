День святого Николая в Украине: поздравления в открытках и гифках

День святого Николая в Украине отмечают 19 декабря. В 2020 году этот праздник приходится на субботу.

В этот день Святой Николай приносит детям подарки, которые прячет под подушкой. Считается, что он оберегает воинов, водителей и путешественников, помогает бедным в трудных ситуациях и является покровителем детей, студентов, моряков, торговцев и лучников.

Сам праздник Святого Николая открывает рождественские и новогодние торжества. Поэтому 19 декабря в многих городах Украины зажигают новогоднюю елку.

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Факты ICTV приготовили поздравления ко Дню святого Николая в открытках и анимации.

Поздравления в открытках:

Поздравления в анимации:

Календарь церковных праздников на декабрь

В календаре церковных праздников на декабрь 2020 насчитывается 31 выдающаяся дата. Важнейшие праздники — День святого Николая (19 декабря), Рождество (25 декабря).

Кроме того, в декабре православные христиане придерживаются Рождественского поста, который является одним из самых долгих и суровых. Он начинается 28 ноября 2020 года, а заканчивается 6 января 2021 года.