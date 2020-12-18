Valve изменила имя персонажа Outworld Devourer в Dota 2 после обновления игры. Также добавлен новый герой Hoodwink.

После выхода нового патча он превратился в Outworld Destroyer. Подобное имя он носил в первой Доте – там его звали Obsidian Destroyer, а в сообществе его до сих пор называют просто Дестроером или OD.

Разработчики также удалила 15 предметов из Dota 2. Из игры убрали 14 нейтральных артефактов, а также один обычный — Ring of Tarrasque.

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Новый персонаж Hoodwink в Dota 2

Valve выпустила новый патч 7.28 для популярной видеоигры Dota 2 – Туманная роща (Mistwoods) в четверг, 17 декабря.

В обновление был добавлен новый персонаж Hoodwink, появление которого команда Valve анонсировала ранее в этом году.