Valve изменила имя персонажа Outworld Devourer в Dota 2 после обновления игры. Также добавлен новый герой Hoodwink.
После выхода нового патча он превратился в Outworld Destroyer. Подобное имя он носил в первой Доте – там его звали Obsidian Destroyer, а в сообществе его до сих пор называют просто Дестроером или OD.
Разработчики также удалила 15 предметов из Dota 2. Из игры убрали 14 нейтральных артефактов, а также один обычный — Ring of Tarrasque.
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Новый персонаж Hoodwink в Dota 2
Valve выпустила новый патч 7.28 для популярной видеоигры Dota 2 – Туманная роща (Mistwoods) в четверг, 17 декабря.
В обновление был добавлен новый персонаж Hoodwink, появление которого команда Valve анонсировала ранее в этом году.
— У него огромный арбалет, но при этом он все еще имеет возможность с легкостью бегать по лесу. За Hoodwink почти невозможно уследить в бою. Потеряйте его след хотя бы на мгновение, и он выскочит за вашей спиной – и ваша оглушенная туша уже беспомощно болтается в одной из его сетей, — описывают нового персонажа разработчики.