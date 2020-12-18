Простые рецепты на Новый год 2021 – что приготовить

До Нового года остались считаные дни. Каждый из нас ждет от него хороших перемен и исполнения желаний. 2021-й пройдет под знаком белого металлического Быка. По прогнозам астрологов, это животное предвещает стабильность, процветание и успех в делах.

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Сегодня Факты ICTV подготовили рецепты блюд, которые украсят ваш стол на Новый год. Смотрите в нашем материале закуски, салаты, горячее и десерты, которые удивят родных и гостей вашего дома.

Шарики из печени трески

1 банка печени трески;

2 запеченных картофелины;

2 яйца;

50 г натертого твердого сыра;

1–2 репчатых лука;

зелень петрушки;

3 столовые ложки кунжута.

Все ингредиенты измельчить вилкой и смешать. Сформировать шарики, обвалять их в кунжуте и перед подачей украсить зеленью. Этот простой рецепт можно усовершенствовать на ваш вкус – добавить болгарский перец, маринованные грибы и т. д.

Фаршированные перцы

3 перца капи;

2 столовые ложки оливкового масла;

тимьян.

Для начинки:

2 столовые ложки сливочного сыра;

2 столовые ложки консервированного тунца;

1 чайная ложка лимонного сока;

соль;

орегано или кинза.

Перцы смазать маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке. Затем остудить, снять шкурку и удалить семена. Нафаршировать начинкой.

Рецепт салата оливье на Новый год

Вкусный и всеми любимый салат оливье обязательно должен присутствовать на новогоднем столе. В этом году попробуйте приготовить его по-новому.

2 куриных филе (запеченных в духовке или отваренных) или 2 баночки мяса криля;

3 свежих огурца;

4 запеченных в духовке картофелины;

6–7 вареных яиц;

зеленый лук;

1 банка зеленого горошка;

сметана для заправки (или смесь сметаны и майонеза).

Порежьте все ингредиенты небольшими кубиками. Заправьте перед подачей на стол.

Вкусный и легкий салат с креветками и авокадо

1 авокадо;

0,5 шт. грейпфрута;

300–400 г креветок;

30 г сливочного масла;

салат айсберг;

1 столовая ложка каперсов;

1 столовая ложка французской горчицы;

сок половины лимона;

1 столовая ложка меда;

3-4 столовые ложки оливкового масла;

2 зубка чеснока;

соль, перец по вкусу.

Обжарьте креветки на сливочном масле с добавлением чеснока в течение 1–2 минут. Добавьте к морепродукту авокадо, салат айсберг и мякоть грейпфрута. Заправьте салат смесью оливкового масла, лимонного сока, меда, горчицы.

Курица в арахисовой пасте

1 кг куриных бедер;

120 г очищенного арахиса;

120 мл воды;

корень имбиря;

500 г стручковой фасоли;

сок одного лимона;

35 г сливочного масла;

соль, перец по вкусу.

Курицу натрите имбирем, солью и перцем. Оставьте мариноваться. Затем обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. В отдельной емкости сделайте арахисовую пасту из арахиса и воды. Курицу выложите в форму для запекания, смажьте арахисовой пастой и запекайте в духовке 20–30 минут. Блюдо подавайте к столу горячим.

Апельсиновый кекс

Апельсиновый кекс – это традиционный десерт на Новый год. Вкусный рецепт этого блюда покорит ваших гостей.

90 г сливочного масла жирностью 82,5%;

105 г тростникового сахара;

цедра апельсина;

30 г фисташковой муки;

120 г пшеничной муки;

5 г разрыхлителя;

1 яйцо (75 г);

30 г сока апельсина;

40 г ликера Куантро;

180 г цукатов апельсина;

40 г очищенного миндаля.

В емкости смешайте до однородного состояния масло, сахар и цедру апельсина. Добавьте два вида муки и разрыхлитель, перемешайте. Затем добавьте цукаты и рубленый очищенный миндаль. В последнюю очередь добавьте яйца, сок апельсина и ликер Куантро. Тесто отправьте на сутки в холодильник.

Через 24 часа достаньте смесь и с помощью кондитерского мешка выложите его в форму, предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную мукой. Указанное количество ингредиентов рассчитано на стандартную форму 11×7×21 см.

Выпекайте кекс 30–45 минут при температуре 170 градусов. Готовый кекс можете пропитать апельсиновым сиропом и украсить цукатами.

Какие еще оригинальные и вкусные блюда можно приготовить на Новый год – смотрите в материале Фактов ICTV.