Ежегодно 19 декабря украинцы отмечают День святого Николая. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые.

Издревле христиане молились в этот день и просили у святого Николая помощи, защиты от бед, а девушки гадали на суженого.

Приметы в День Святого Николая

По народному поверью в ночь на 19 декабря с небес на землю спускается Николай Чудотворец и помогает всем обиженным, бедным и обездоленным.

Считается, что с наступлением дня Николая начинается настоящая зима. Также этот день — последний, когда можно раздать все долги. Если этого не сделать, то в будущем году семья будет нуждаться.

Если на Николая появился иней — в следующем году удастся собрать богатый урожай. Морозный и солнечный день — примета того, что будет неурожай в следующем году.

А если зима до Николина дня след заметает, дороге не стоять.

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Гадание в День Святого Николая

Чтобы узнать имя своего суженого, девушки берут несколько полос бересты, пишут на них любимые мужские имена, скручивают эти письма, тщательно перемешивают и кладут в подушку. Утром в день Святого Николая, сразу после пробуждения, они извлекают одну записку, в которой записано имя суженого.

Также незамужние девушки в День Святого Николая отрывают небольшую веточку вишневого дерева и ставят ее в вазу с водой. Если к весне появились цветы — свадьба не за горами.

Если же девушки хотят узнать, быть ли свадьбе в грядущем году, в День Святого Николая они берут кольцо у счастливой замужней подруги или родственницы, подвешивают его на своем волосе и держат над стаканом с водой.

Согласно поверью, если кольцо начнет медленно вращаться и ударяется о сосуд — еще год сидеть в девках. А если кольцо быстро крутится и при этом не касается краев стакана, девушка может ожидать быстрого сватовства.

День святого Николая открывает череду новогодних и рождественских праздников. Об истории праздника и главных традициях читайте в материале.