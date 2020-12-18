18 декабря в Украине отмечают Саввин день.

Факты ICTV подготовили материал об истории праздника, традициях, а также лучшие поздравления в СМС и картинках.

История праздника Саввин день

В этот день чтят память преподобного Саввы. Деятель родился в V веке в Каппадокии. В 17 лет он принял монашеский постриг.

Около 10 лет провел в монастыре, где усердно молился и постился. По преданиям, за это был удостоен дара творить чудеса — он мог исцелять больных.

Позже отправился в Иерусалим. Там он прожил затворником в пещере целых пять лет. Со временем возле него собрались сторонники, которые перенимали его учение.

После смерти был причислен к лику преподобных.

В народе Саввин день связывали с приходом настоящей морозной зимы. Предки замечали, что в этот день реки покрываются льдом, а дороги — снегом. Они говорили, что Савва продолжает работу Варвары, день памяти которой празднуется днем ранее — 17 декабря.

В связи с этим существовала поговорка: Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает. Также для этого дня существовали приметы и запреты.

Приметы на Саввин день

Дрова в печи трещат — погода будет морозной.

Дым столбом — к морозу.

Дым стелется по земле — к снегопаду.

Что нельзя делать в Саввин день

В эту дату нельзя было работать, предки считали, что лучше посвятить этот день молитве, походу в церковь.

Нельзя было ругаться, ссориться, это могло навлечь беду на семью.

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Пословицы и поговорки

Варвара ночи урвала, а Савва стал день дотачивать.

Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает.

Пришла пора и саввить, и варварить, и кудель прясть.

Поздравления с Саввиным днем в СМС

***

В Саввин день будь счастливым,

Век не знать тебе беды.

Будь здоровым и успешным,

И душою молодым.

***

Пусть Савва преподобный

Пошлет здоровья много.

Жизни тебе длинной,

Не знать тебе тревоги.

***

Савва реки все сковал,

Дороги выстелил белым.

Молюсь, чтобы удачу он тебе послал.

Будь по жизни смелым!

Поздравления с Саввиным днем в СМС

Праздники в декабре 2020 года

Помимо Саввиного дня, в декабре украинцы будут праздновать День Святого Николая.

Он выпадает на 19 число.

Полный календарь церковных праздников на декабрь 2020 года смотрите на Фактах ICTV.