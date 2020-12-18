18 декабря в Украине отмечают Саввин день.
Факты ICTV подготовили материал об истории праздника, традициях, а также лучшие поздравления в СМС и картинках.
История праздника Саввин день
В этот день чтят память преподобного Саввы. Деятель родился в V веке в Каппадокии. В 17 лет он принял монашеский постриг.
Около 10 лет провел в монастыре, где усердно молился и постился. По преданиям, за это был удостоен дара творить чудеса — он мог исцелять больных.
Позже отправился в Иерусалим. Там он прожил затворником в пещере целых пять лет. Со временем возле него собрались сторонники, которые перенимали его учение.
После смерти был причислен к лику преподобных.
В народе Саввин день связывали с приходом настоящей морозной зимы. Предки замечали, что в этот день реки покрываются льдом, а дороги — снегом. Они говорили, что Савва продолжает работу Варвары, день памяти которой празднуется днем ранее — 17 декабря.
В связи с этим существовала поговорка: Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает. Также для этого дня существовали приметы и запреты.
Приметы на Саввин день
- Дрова в печи трещат — погода будет морозной.
- Дым столбом — к морозу.
- Дым стелется по земле — к снегопаду.
Что нельзя делать в Саввин день
- В эту дату нельзя было работать, предки считали, что лучше посвятить этот день молитве, походу в церковь.
- Нельзя было ругаться, ссориться, это могло навлечь беду на семью.
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Пословицы и поговорки
- Варвара ночи урвала, а Савва стал день дотачивать.
- Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает.
- Пришла пора и саввить, и варварить, и кудель прясть.
Поздравления с Саввиным днем в СМС
***
В Саввин день будь счастливым,
Век не знать тебе беды.
Будь здоровым и успешным,
И душою молодым.
***
Пусть Савва преподобный
Пошлет здоровья много.
Жизни тебе длинной,
Не знать тебе тревоги.
***
Савва реки все сковал,
Дороги выстелил белым.
Молюсь, чтобы удачу он тебе послал.
Будь по жизни смелым!
Поздравления с Саввиным днем в СМС
Праздники в декабре 2020 года
Помимо Саввиного дня, в декабре украинцы будут праздновать День Святого Николая.
Он выпадает на 19 число.
Полный календарь церковных праздников на декабрь 2020 года смотрите на Фактах ICTV.