18 декабря православная церковь чтит память преподобного Саввы Освященного. По народному календарю — Савин день. Также в мире отмечают Международный день мигранта.

Савву считали продолжателем работ, начатых накануне Варварой. Это касалось морозов, которые усиливаются с каждым днем. На протяжении веков народ заметил, что за три дня (начиная с Варвары 17 декабря и заканчивая днем Николая 19 декабря), морозы все крепче и крепче становятся.

День ангела сегодня отмечают люди с такими именами: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Приметы на 18 декабря

Не стоит планировать важных дел — с работой порядка не будет;

Нельзя ругаться, если у тебя есть лошадь, работать тоже не разрешалось;

Не рекомендовалось в этот день мыть голову беременным женщинам, так как считали, у ребенка будет плохая память;

Нужно молиться и вести себя хорошо, чтобы преподобный не обиделся;

В печи поленья трещат — будет холодно;

Красный огонь в печи — жди стужу;

Дым волоком — будет ненастье;

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым;

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются — жди оттепели;

Рыхлый снег стал немного таять с прорезями — жди потепления в ближайшие дни;

Нельзя было ссориться в Савин день, потому что случится несчастье с лошадью.

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Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя ссориться, конфликтовать, провоцировать скандалы.

Не стоит выполнять “грязную” домашнюю работу, также рекомендуется отложить на другой день труд во дворе.

Строго запрещалось работать тем людям, в хозяйстве которых был конь. Считалось, что это могло бы навредить здоровью домашних животных.

Не стоит использовать нецензурную лексику и ругаться. Такие слова привлекали в дом несчастье.

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.