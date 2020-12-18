Ко Дню святого Николая 2020 в Украине в субботу, 19 декабря, дети смогут позвонить Николаю Чудотворцу.

С 12.00 до 17.00 телефонная линия будет открыта для звонков.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

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— С приближением праздников всем хочется чуда, особенно в сложные времена пандемии коронавируса. Но больше всего этого хотят дети! И чудо произойдет — 19 декабря ребята могут позвонить и поговорить со Святым Николаем, — говорится в сообщении ЮНИСЕФ Украина.

В команду Николая можно будет позвонить на бесплатный номер — 0 800 300 419.

В ЮНИСЕФ также отметили, что все Николаи прошли подготовку под руководством детского психолога.

Письмо Николаю

Писать письмо Святому Николаю стоит заранее, чтобы до того, как он будет обходить Землю и класть подарки, он учел все пожелания.

Получают подарки дети, которые целый год хорошо себя вели и всячески помогали родителям.

Его можно будет отправить в резиденцию Святого Николая по адресу: Имение Святого Николая с. Пистинь, Косовский р-н, Ивано-Франковская обл., 78633.