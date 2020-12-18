Праздничные традиции на День святого Николая — отличный способ создать воспоминания о празднике в нынешнем году.

В День святого Николая, который отмечается в Украине 19 декабря, дети ищут подарки под подушкой или в обуви.

Однако — это не единственная традиция. В народе верили, что загаданные в этот день желания обязательно сбудутся.

Научим вас, как правильно загадывать желания на День святого Николая через молитву.

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Молитва за детей

Боже, мы молимся, чтобы через

покровительство святого Николая

Вы будете направлять и защищать наших детей.

Берегите их от всякого зла

и помогите им вырасти

любящими учениками Иисуса в ваших глазах.

Дайте им силы всегда созревать

в глубокую веру в Бога,

и сохранить живую радость в творении.

Через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.

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Молитва о святом Николае

Любя Бога, мы благодарим Вас за

пример святого Николая,

кто накормил голодных,

принес надежду заключенному,

дал утешение потерянным,

и учил правде всех.

Пусть мы постараемся следовать его примеру,

поставив Бога на первое место во всем, что мы делаем.

Дай нам мужества, любви и силы

святого Николая, чтобы, как и он,

мы могли служить Вам через любовь.

Аминь.

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Молитва святого Николая

Святой Николай, верный ученик Иисуса Христа, молись за нас.

Святой Николай, источник христианской любви, молись за нас.

Святой Николай, защитник бедных и нуждающихся, молись за нас.

Святой Николай, покровитель сирот и вдов, молись за нас.

Святой Николай, защитник тех, кто плавает по морю, молись за нас.

Святой Николай, защитник истинной веры, молись за нас.

Святой Николай, покровитель детей всего мира, молись за нас.

Святой Николай, тайный даритель, молись за нас.

Святой Николай, наш друг на небе, молись за нас.

Аминь.

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