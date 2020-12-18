Как правильно заполнить почтовый конверт по Украине

Шаг 1. Выберите правильный цвет чернила ручки
Конверт можно подписать чернилами почти всех оттенков. Однако запрещено использовать красный, желтый и зеленый цвета. Их очень легко запомнить — “светофором” подписывать нельзя.
Шаг 2. Узнайте полный адрес
Ни при каких условиях нельзя сокращать адрес отправки или указывать лишь аббревиатуру компании. Например, Майдан Независимости, 2 нельзя подписывать улицей Независимости либо Майданом — только полное наименование местоположения.
Также нельзя написать вместо адреса, к примеру, название торгового центра — следует указать адрес, по которому он находится.
Шаг 3. Напишите адрес отправителя и получателя
Местонахождение отправителя всегда стоит подписывать в левом верхнем углу письма, а получателя — в правом нижнем углу. Всегда следует выравнивать текст по левому краю.
Шаг 4. Укажите корректные данные
Сперва нужно написать полностью фамилию, имя и отчество. Затем указать точный адрес с номером дома или квартиры. Их нельзя писать через дробь. После этого добавляете название населенного пункта (города, села или поселка городского типа), района (если есть).
Затем заполняете название области. Можно не указывать на конверте Украину, если отправляете письмо в пределах этой страны. Однако если получатель находится за границей, стоит указать, в какую именно страну должно прийти письмо. Общие правила написания касаются заполнения как отправителя, так и получателя.
Шаг 5. Напишите почтовый индекс адресанта и адресата
После всех проделанных манипуляций нужно написать внизу письма почтовый индекс. Если для него на конверте предусмотрены специальные квадратики, то, естественно, нужно заполнить индекс именно там.
Шаг 6. Заполните конверт на нужном языке
Адрес доставки почтового конверта по Украине можно написать как на украинском, так и на русском языке. Если письмо отправляют за границу, следует указать место пребывания адресата на официальном языке страны получателя. На почте разрешают писать адрес латинскими буквами.
В то же время страну доставки нужно указать дополнительно на конверте и на украинском или русском языке по той причине, что сотрудники почты по незнанию языка могут случайно доставить важный конверт не туда.