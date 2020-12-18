Иногда приходится отправлять офлайн дружеские письма, важные документы или другую информацию. В это время часто возникают вопросы относительно корректного заполнения почтового конверта.

Эта информация поможет тем, кто вообще не имеет представления о том, как это делать. Казалось бы, такая легкая задача. Однако, как показывает практика, сотрудники почты часто сталкиваются с тем, что пользователи не знают правил заполнения данных или других нюансов. Впрочем, всегда полезно знать основные требования для отправки писем. Как правильно заполнить почтовый конверт по Украине — читайте в материале Фактов ICTV.