День Святого Николая традиционно отмечается 19 декабря, в этом году это суббота. Подарки принято вручать в ночь на 19 число или утром.

День Святого Николая — это любимый праздник детей, ведь именно он приносит ощущение новогодних чудес и магии в реальной жизни.

Не забудьте сделать приятное своим родным и друзьям и поздравьте их трогательными словами и открытками ко Дню Святого Николая.

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От всей души поздравляю всех с Днем Святого Николая! Пусть этот праздник вселит в нас любовь и вдохновит на добрые дела и милосердие, пусть подарит нам веру в исполнение наших самых заветных желаний! Пусть придет в каждый дом Господь и наполнит наши сердца радостью по молитвам Святого Николая!

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Святой Николай прославился своей добротой и готовностью помочь каждому, кто нуждается. Пусть и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Пусть сопутствует он тебя сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

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Поздравляю с днем ​​Святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдываются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сладостей под подушкой!

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Гадание на праздник

Традиции на День Святого Николая очень разнообразны, хотя некоторые из них уже давно забыты. Например, традиция старейших хозяев в селе собираться и варить специальное пшеничное пиво, которым угощали всех односельчан.

Конечно, главными обычаями было выпекания пряников николайчиков и гадания. Факты ICTV собрали для вас самые популярные и интересные гадания на День Святого Николая.