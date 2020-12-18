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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

Растущая луна в январе 2021 — дата и запреты

Согласно прогнозам астрологов, растущая луна в январе 2021 года наступит в середине месяца и продлится чуть ли не до конца.

14 декабря можно будет наблюдать растущую луну, в такой фазе светило будет до 27 января включительно. Однако 21 января станет исключением — в этот день луна будет в фазе первой четверти.

Читайте: Полнолуние в январе 2021: дата и запреты

О растущей луне в январе 2021 года важно знать тем, кто любит строить планы. В этот период энергия людей приумножается — это благоприятное время для новых начинаний, важных решений и улучшения финансового положения.

Также во время растущей луны рекомендуют стричь волосы — так они будут быстрее отрастать. Однако не стоит занимать деньги и садиться на диеты — в этот период сложно от чего-то отказаться.

Магнитные бури в 2021 году

Магнитные бури — это период, который негативно влияет на людей. Во время магнитных бурь у многих наблюдается ухудшение самочувствия, особенно страдают беременные женщины и пожилые люди.

Смотрите календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы подготовиться к возможным изменениям.

Фото: Pixabay

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