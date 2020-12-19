День адвоката 2020: поздравления в открытках и прозе

День адвоката в Украине отмечают ежегодно 19 декабря.

Праздник был установлен в 2002 году указом президента страны № 1121/2002.

Слово advocare латинское и переводится как приглашенный. Во времена Древнего Рима так называли родственников, которые сопровождали истца в суд. Они могли его поддерживать, а также при необходимости давать советы. Со временем так начали называть людей, которые помогали истцу вести судебный процесс, собирать документы и искать способы защиты.

Читайте: Когда будут выходные в декабре 2020

В наше время адвокаты — это люди, которые оказывают юридическую помощь физическим и юридическим лицам, а при необходимости представляют их интересы в суде.

Не обделите своим вниманием людей, которые посвятили жизнь этой сложной профессии. Для этого Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем адвоката в открытках и прозе.

Адвокат – серьезная и кропотливая работа. Это скорее стиль жизни, чем обыкновенная профессия. Поэтому желаю тебе непоколебимости духа, виртуозности мышления, добропорядочности! Пусть твои аргументы будут железными, слова – искренними, намерения – добрыми!

Тебе бывает порой совсем не просто, но выход для клиента ты находишь всегда! Ты вершишь в торжество справедливости и помогаешь людям быть честными перед законом! Поздравляю с Днем адвоката! Пусть множится число выигранных дел и личное счастье!

Если обратиться к тебе за помощью, в миг окажешься как за каменной стеной! В День адвоката – прими мои скромные поздравления, которые ты более чем заслуживаешь! Пусть твоя практика идет в гору, пусть с твоей помощью закон и справедливость всегда торжествуют!

Поздравляю с Днем адвокатуры! Любой клубок проблем вы распутываете в два счета, и если поведете дело, можно быть уверенными – все будет хорошо! Желаю всего наилучшего для вас в личной и профессиональной жизни, а также крепкого здоровья и долголетия!

Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.