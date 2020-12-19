День адвокатуры в Украине: поздравления в прозе, СМС и открытках

День адвокатуры в Украине отмечают 19 декабря. В этом году он приходится на субботу.
Это профессиональный праздник внедрили, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы №1121/2002, в 2002 году.
19 декабря выбрали датой празднования Дня адвокатуры в Украине, поскольку в этот день вступил в силу закон об адвокатуре в 1992 году.
Согласно документу, адвокатура является добровольным профессиональным общественным объединением, которое призвано содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц.
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Факты ICTV лучшие поздравления с Днем адвокатуры в прозе, СМС и открытках.
Поздравления в прозе:
С Днем адвокатуры! Сил и терпения в работе. Пусть все дела проходят с легкостью и завершаются успешно!
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С профессиональным праздником! Желаю, чтобы каждое начатое дело увенчивалось успехом, неудачи обходили стороной, а престиж и репутация росли.
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С Днем адвокатуры! Пусть профессия никогда не надоедает, а каждое дело дарит вдохновение и уверенность в собственных силах. Желаю, чтобы каждый день репутация росла, а покоренных вершин становилось все больше.
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С праздником! Терпения, здоровья, веры и вдохновения в жизни. Хороших людей рядом, крепкой семьи, значительных побед и профессионального роста!
Поздравления в СМС:
С праздником поздравляю,
Дорогие адвокаты.
Чтобы были все успешны,
Счастливы и богаты.
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Поздравляю искренне и от души,
Чтобы все ваши процессы
Выигрышными были.
Уверенно идите к цели,
И не теряйте веры.
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Ваша профессия важна,
Она всем всегда нужна.
Проблемы все решит и споры,
Поможет трудности пройти.
Поздравления в открытках:
Календарь праздников на декабрь
В календаре праздников на декабрь 2020 насчитывается много профессиональных знаменательных дат.
В частности, 22 декабря украинцы будут праздновать День энергетика и День работника дипломатической службы, 24 декабря — День работников архивных учреждений, 29 декабря — День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и ВСУ.