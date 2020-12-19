День святого Николая в Украине: поздравления в открытках

День святого Николая украинцы отмечают 19 декабря. Этот день особенно ждут дети, так как для них Николай Чудотворец оставляет разнообразные подарки под подушкой.

Взрослые, по давним традициям, верили, что все загаданные желания 19 декабря обязательно сбудутся.

Кроме того, в День святого Николая в украинских городах зажигают новогодние елки, начинаются праздничные ярмарки и фестивали.

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Традиции ко Дню святого Николая

Традиции ко Дню святого Николая очень разнообразны. Самая важная — послушные дети под подушкой находят подарки, а непослушные могут увидеть там прутик или уголек.

В Украине существовал обычай окроплять хозяйство святой водой. В праздник также люди всегда просили о хорошем урожае и о том, чтобы Чудотворец уберег от беды, болезней и невзгод.