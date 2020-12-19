19 декабря христиане восточного обряда празднуют День святого Николая Чудотворца, который известен служением Богу и добрыми делами. Об этих добрых делах существуют легенды во всех христианских странах. Так, одна из легенд рассказывает, что святой Николай воскресил моряка. Он покровитель моряков и путешественников.

Еще он помогал бедным, спас от голода город Мира, а также тайно приносил деньги и подарки.

Что нельзя делать на День Святого Николая

Уже традиционно считается, что встречать День Святого Николая нельзя с негативными мыслями — под запрет должны попасть нецензурная лексика, сквернословие и т.д. — как и в большинство церковных праздников.

Также 19 декабря не рекомендуется брать в долг деньги или оставаться в должниках по сей день. Особое внимание следует уделить чистоте в доме, а также отказаться от применения ножниц. Это распространяется и на стрижку.

Тяжелую и важную работу, если она не является срочной, рекомендуют оставить на другой день.

Тем, кто постится, не стоит забывать, что 19 декабря действует Большой рождественский пост. Следовательно, нужно позаботиться о сдержаном питании.

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А рекомендуют на День Святого Николая, прежде всего — сходить в церковь. Там нужно помолиться святому, попросив у него счастье, благословение или успеха для своих близких. И, конечно же, рано утром 19 декабря (или поздно вечером 18-го) важно не забыть о подарках для родных.

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