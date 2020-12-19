День Святого Николая — праздничные поздравления в картинках

День Святого Николая традиционно дает начало зимним праздникам. Именно на Николая дарят первые подарки и зажигают главную новогоднюю елку страны.

Утром 19 декабря дети начинают искать под подушкой подарки и сладости. Взрослым также всегда приятно получать презент на праздники.

Мы подготовили яркие открытки, чтобы вы поздравили своих родных и близких с Днем Святого Николая.

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День святого Николая посвящен одному из самых почитаемых святых в христианстве. Николай Чудотворец был римским священником греческого происхождения. Он жил в III-IV веках и совершил много чудес как при жизни, так и после своей смерти.

Об истории и традициях Дня святого Николая, читайте в материале Фактов ICTV.