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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День Святого Николая: какой праздник сегодня, 19 декабря

19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным по инициативе ООН. Бедность — вынужденное отсутствие длительный период необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни.

В Украине 19 декабря отмечается профессиональный праздник — День адвокатуры. Дата была установлена указом президента страны 2 декабря 2002 года.

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Верующие 19 декабря отмечают один из самых важных праздников — День святителя Николая Чудотворца. Он считается покровителем мореплавателей и путешественников. Святой Николай один из самых почитаемых в православном мире.

Он жил в III-IV веках и прославился как угодник Божий. Христиане верят, что он совершает чудеса в ответ на искренние молитвы нуждающихся.

Именины: Максим, Николай, Дарья.

Народные приметы на 19 декабря:

  • Иней — в следующем году будет богатый урожай.
  • Если в этот день морозно и ясно, то это к плохому урожаю.
  • Сколько снега на Николая, столько весной и травы будет.

Что нельзя делать 19 декабря:

  • Нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
  • В День Святого Николая нельзя давать в долг.
  • В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить и стирать.
  • Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.

Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.

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