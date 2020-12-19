19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным по инициативе ООН. Бедность — вынужденное отсутствие длительный период необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни.
В Украине 19 декабря отмечается профессиональный праздник — День адвокатуры. Дата была установлена указом президента страны 2 декабря 2002 года.
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Верующие 19 декабря отмечают один из самых важных праздников — День святителя Николая Чудотворца. Он считается покровителем мореплавателей и путешественников. Святой Николай один из самых почитаемых в православном мире.
Он жил в III-IV веках и прославился как угодник Божий. Христиане верят, что он совершает чудеса в ответ на искренние молитвы нуждающихся.
Именины: Максим, Николай, Дарья.
Народные приметы на 19 декабря:
- Иней — в следующем году будет богатый урожай.
- Если в этот день морозно и ясно, то это к плохому урожаю.
- Сколько снега на Николая, столько весной и травы будет.
Что нельзя делать 19 декабря:
- Нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.
- В День Святого Николая нельзя давать в долг.
- В этот день нельзя заниматься ремонтом, шить и стирать.
- Календарь церковных праздников на декабрь 2020
Первый месяц зимы имеет немало важных дат. Самая ожидаемая — 19 декабря, когда отмечают День Николая Чудотворца.
Смотрите календарь церковных праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.