День ангела Николая празднуют ежегодно 19 декабря, ведь именно в этот день чтят память святого Николая Чудотворца.

Значение имени Николай

Имя Николай происходит от двух древнегреческих слов никос — победитель и лаос — народ. Его значение можно перевести как победитель народов.

Мужчины с таким именем всегда взвешенные в своих поступках, имеют спокойный и уравновешенный характер. Они трудолюбивы и всегда уверены в том, что делают, поэтому легко достигают успехов в любой сфере. Но в то же время все Николаи милосердны и готовы прийти на помощь.

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Обычно у Николаев хороший характер. Они энергичны, коммуникабельны, веселые, оптимистичные, общительные, честные и справедливые.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с днем ​​ангела Николая в открытках.

Церковные праздники в декабре

Несмотря на то, что первый месяц зимы подходит к концу, в календаре церковных праздников на декабрь 2020 все же еще остаются важные даты. Так, 25 числа католики будут праздновать Рождество.

Кроме того, в течение всего месяца все еще будет продолжаться Рождественский пост.